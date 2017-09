Pedro Sánchez confirma que apoyará a Rajoy en su plan contra el 1-O pero le reprocha la falta de diálogo

Al 16, tu llamas dato manipulado a cualquier dato que no te guste. Y con eso, ya no existe el dato.



Por otro lado, dices cosas que no he dicho para "desmentirlas" después.



Ejemplos:



La crisis mundial sí que afecta a España, pero el triple que a los demás por la nefasta gestión de Zapatero como escribe Solbes en su libro.



La bajada de intereses y el apoyo del BCE es el mismo para todos los países de Europa, el presidente del BCE es italiano y España ha pasado de una prima que era 5 veces la italiana a estar a la mitad.



Mismo BCE, diferente comportamiento de la economía.



Crecemos el triple que Francia (llevamos 3 años seguidos así, han tenido que copiarnos la reforma laboral).



La precariedad es menor CON DATOS de lo que tenía Zapatero. Los niegas.



En cuanto al superávit, jeje, Aznar dejó al país creciendo como nunca y con las cuentas cuadradas.



Zapatero ha dejado un 10% de déficit, se tardan unos 8 años de recortes para cuadrarlas de nuevo. En cualquier país de nuestro entorno.



Cuando Alemania se pasó del déficit y tuvo que recortar, lo hizo más despacio que España. Solo que nosotros llegamos al triple que ellos.



Yo no digo que todo sea 100% PP, sólo un 70-80%.



Eres tú la que dice que el PP lo ha hecho mal y el PSOE bien cuando nos habéis arruinado.