El referéndum del 1-O tendría una participación del 60% y ganaría el sí con un 44%, según un sondeo

Ahhhhhhhhhhhhhhh claro, como no!!. Esta el diario The Guardian, Le figaro, il corriere de la sera, The washington post, y The wall stret Journal, el Pais, El mundo, ABC y destacado por encima de todos ellos el diario de tirada mundial ARA!!!



Seamos serios por favor, esa cosa la compran 4 y en Cataluña.