Ministro de Justicia: "Si son 700 alcaldes los que cometen un delito, serán 700 los que irán a juicio"

Los separatas como Ramoncillo llenan las noticias con sus consabidos mantras. Contestarles es absurdo, hacen como si no se hubieran dado por enterados.







Ya les hemos explicado mil veces las diferencias con Escocia, ya les hemos dicho que es inconstitucional hacer un referéndum legal (y si se modifica la constitución para el primero, podrían hacer luego uno al año hasta que salga el sí) y también les hemos explicado que nos la bufa que haya un 90% de independentistas, que nuestro objetivo NO es que baje la cifra (y menos, dejando que se independicen, vaya botarate).



Pero consiguen una cosa, que no se hable de la noticia.







Ramoncillo y resto de separatas ¿habéis tomado nota de que vamos a meter en la cárcel a los alcaldes que participen activamente?



¿Entiendes el calado de esta noticia?



Tenemos MUCHOS años por delante para ir UNO a UNO.



Alcaldes.



No votantes. No mezcléis para que parezca un imposible.



El PP, aunque el PSOE no le apoya, va a tomar las decisiones que sean necesarias para acabar con este problema para los próximos 30 años, no aceptamos que esto ocurra cada año. Nos hemos hartado y ahora nos apoyan MÁS millones de españoles. Gracias.



Y eso sólo se va a lograr dando una lección a 3.000 cabecillas.



Nos caben todos.



No te cuento lo fácil que es embargar cuentas, fondos y sueldos de esas 3.000 personas.



La hacienda española lo hace con CIENTOS DE MILES de españoles cada año.



Si te has dejado una multa sin pagar alguna vez sabrás de lo que hablo.



¿Qué banco no obedece las leyes de España?



No espero respuesta.