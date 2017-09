Puigdemont avisa a Rajoy: "Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña"

La realidad según lo que yo he visto es que los que viven en Cataluña realmente se creen muy superiores al resto de los españoles. Les han enseñado a pensar que somos todos unos vagos, peperos, defensores de las corridas de toros, que les robamos... y sobre todo que la crisis económica no es mundial, sino que proviene de la explotación del Estado español. Los independentistas están evidentemente aborregados, embelesados con un nacionalismo totalmente excluyente, que les proporciona la satisfacción del sentimiento de pertenencia a un grupo que creen superior (a pesar de ser muchos hijos y nietos de personas muy representativas de lo que odian) Finalmente, es muy triste que desprecien a España y a los españoles, a quienes deben todo lo que son. El odio que destilan no traerá nada bueno para nadie.