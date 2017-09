Rajoy niega que Puigdemont quiera diálogo: "No se puede negociar el referéndum del 1-O"

Los dirigentes deben procurar por las necesidades de todos los ciudadanos y no por los intereses de su partido, esgrimiendo solamente el cumplimiento de la legalidad para la resolución de los problemas reales de la población, deben procurar por el bien estar de todos los ciudadanos y no de una parte de la población.



Señores del Gobierno, por favor, entablen conversaciones con los dirigentes de las comunidades autónomas, aunque ellos reivindiquen temas que, posiblemente, no estén acorde con la constitución española, busquen soluciones a los problemas y no se dediquen a justificar sus actuaciones porque los otros no cumplen, según sus criterios, con la legislación vigente, actúen de forma diplomática, razonada, inteligente, convincente y debidamente razonadas, etc., y no se escusen diciendo que los demás lo han hecho o lo están haciendo mal, -piensen realmente quien lo está haciendo mal, ellos o nosotros, y busquen soluciones reales, soluciones no traumáticas, y sobre todo, hagan un acto de humildad y razonen los errores que han cometido las dos partes, para hallar una buena solución del conflicto existente, y no actúen de forma que en un futuro se lamenten de sus actuaciones-, actúen de forma diplomática y con pactos políticos, y no utilizando la fuerza política, judicial o de otra índole, demostrando su razón racional, si la tuvieran, y no la razón únicamente jurídica.



Espero que las pocas líneas sirvan para que las dos partes reflexiones sobre el tema y no actúen de forma irracional, solamente con la justificación jurídica, del imperio de la Ley o actuaciones policiales –téngase en cuenta que la ley puede cambiar-, siempre hay otros caminos que no sea la represión judicial, policial, como las del dialogo o la voluntad de llegar a un acuerdo –no es correcto decir que el otro no quiere dialogar, dialoguen y saquen conclusiones-.