El acto en Madrid pro referéndum se celebrará en el teatro que albergó la obra de los títeres que fueron a la cárcel

Al 2: pues mal ejemplo pones, los depositantes del Popu, atajo de gafes, si la mitad de ellos se van a la caixa es razón de más para llevarse el dinero de la caixa, Pues sí que has puesto un ejemplo de "expertos financieros" no han perdido sus depósitos porque Guindos (opus) no ha querido, pero razones financieras ya lo creo que ha habido y no ha sido culpa de nadie más que del consejo del Popu,, que son el pupas, unos ignorantes que tenían que estar en la cárcel. O sea, que das una razón de más para sacar la pasta de la caixa echando leches.