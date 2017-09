Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau piden por carta al Rey y a Rajoy una solución para Cataluña

Todo parte del teatrillo irresponsable: Primero crean la tensión y juegan a dividir a un pueblo. Cuando el Estado no tiene más remedio que exigir medidas legales (aunque sólo sea por respeto al resto de la población que no piensa como ellos), entonces quieren aparecer como los más dialogantes. El plumero se les ha visto cuando son ellos los que arriesgan sus propios traseros.¿en base a qué una región española puede tener derechos ventajosos y discriminatorios frente a otra región?Es lo que quieren?, no la independencia? ¿Es esto racismo? Imposible: aquí los racistas son la extrema derecha y los que se manifestaban y quemaban banderas eran los contrarios... ¿verdad?A final nos daremos cuenta que son lo mismo. Al menos la Historia debería juzgar duramente a los que incitan - en beneficio propio- la confrontación de hermanos contra hermanos o padres contra hijos.