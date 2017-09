Meritxell Batet: "Los alcaldes del PSC ni se van a esconder, ni se van a callar"

La Secretaria ejecutiva del PSC, Meritxell Batet, durante la entrevista. Foto: Elisa Senra

Pertenece a un reducido círculo de personas de máxima confianza de Pedro Sánchez y ha tenido una lealtad inalterable hacia su liderazgo en las horas bajas, cuando muchos abandonaban el barco precipitadamente. Tal vez por eso a Meritxell Batet (Barcelona, 1973) no se le cae de la boca la palabra unidad, y dibuja al secretario general del PSOE como un hombre de estado que ahora está a la altura del complicado momento político por el tema de Cataluña y pronto será el inquilino de la Moncloa.

Su tono suave y pausado en las formas sólo se eleva, ligeramente, cuando le preguntas por el acoso que están sufriendo los alcaldes del PSC. Dice de forma clara y rotunda que ni se van a esconder ni les van a callar por defender la democracia y el Estado de derecho y califica de intolerables las coacciones de Puigdemont.

La entrevista, prevista inicialmente en un receso del pleno del Congreso de los Diputados, se celebra en dos fases y es actualizada ayer mismo a última hora de la tarde telefónicamente debido a la trepidante actualidad. Es una socialista cabal, afable, dialogante y disciplinada, que ha conseguido algo hasta hace poco inusual: que alguien del PSC -miembro de la ejecutiva y responsable de la secretaría de impulso federal- esté en la dirección del grupo parlamentario sin fricciones.

Detrás de su aspecto frágil se esconde una mujer fuerte, rebelde, hecha a sí misma y acostumbrada a romper barreras tanto políticas como personales. Con ella no hay pregunta sin respuesta y estas son bien claras: el PSOE, a pesar de las discrepancias con Rajoy, estará a su lado frente al desafío de los independentistas; parte de la solución es abrir el melón constitucional; el diálogo pasa por que no haya vencedores y vencidos; y utilizar a los funcionarios como escudos es un despropósito de graves consecuencias.

¿Cómo se enfrentan los alcaldes del PSC a las amenazas y coacciones de los independentistas?

Los alcaldes del PSC están muy convencidos de lo que están haciendo. Su máxima responsabilidad es ser alcaldes de todos, salvaguardar y proteger los derechos de sus ciudadanos, y eso pasa por respetar la legalidad y no aceptar ningún hecho ilegal.

¿Hay que ser casi un héroe para no inmutarse si ves tu foto con una soga al cuello o insultos del tipo de "charnego de mierda, idos de aquí"?

Amenazar, insultar, coaccionar es absolutamente inaceptable y espero que se trate sólo de casos aislados. De todos modos, no es de recibo que el presidente de la Generalitat anime a los ciudadanos a parar por la calle a los alcaldes socialistas para interpelarlos porque no siguen sus indicaciones. Este tipo de actos se le volverán en contra de Puigdemont. Los alcaldes socialistas ni se van a esconder ni se van a callar. Están protegiendo la democracia y el Estado de derecho. No se trata de que sean héroes, porque a nadie le gusta recibir insultos o amenazas, pero actúan con la convicción de que hacen lo correcto.

¿El apoyo del PSOE al Gobierno en el tema de Cataluña tiene fecha de caducidad después del 1-O, o no hay fisuras en este asunto?

Nosotros estamos del lado de la democracia y del Estado de derecho, y en estos momentos quien representa al Estado es un Gobierno con el que tenemos muchísimas discrepancias en muchos asuntos, y esas diferencias se mantienen, pero en esto estamos del lado de la legalidad.

¿Y eso no se romperá estos días de tensión máxima?

La actitud del Gobierno respecto al problema de Cataluña ha sido de desidia, inmovilismo y pasividad durante más de 5 años, y Rajoy ha sido parte del problema. Pero para salir de aquí no se justifica vulnerar la legalidad vigente, pisotear los derechos de los parlamentarios en el Parlament, ni dejar sin garantías democráticas a los ciudadanos. En esta crisis vamos a estar al lado del Gobierno, pidiéndole que ponga las bases para que el diálogo sea posible, y el único escenario es ir al fondo del asunto buscando consensos. Para resolver el tema de Cataluña no puede haber ganadores y perdedores, ni vencedores y vencidos, hay que consensuar y llegar a acuerdos que representen a la mayoría de los catalanes.

¿Qué le parece la postura de Podemos que no dice ni 'sí' ni 'no'?

La posición de Podemos es ambigua, confusa y equívoca. Según con quién hable dice una cosa diferente, y eso complica todavía más las cosas.

Sea como fuere, los independentistas tensan la cuerda lo máximo, se ponen de espaldas a la legalidad, y dicen que habrá referéndum sí o sí...

Ellos dirán lo que quieran, pero no habrá referéndum, porque un referéndum supone una convocatoria legal, acorde con el marco constitucional y estatutario, y con garantías democráticas. Aquí no hay un censo homologado, ni unas mesas imparciales, ni una campaña limpia, ni hay nada de nada. Y si eso no existe, el referéndum es una entelequia.

Para empezar, esa convocatoria se aprobó en una sesión parlamentaria que atufó a totalitarismo, ¿no?

Yo me sentí abochornada por el espectáculo que vimos ese día en el Parlament. Nunca pensé que los derechos de los parlamentarios podrían ver vulnerados y pisoteados de esa manera. Resulta paradójico que los independentistas, que dicen querer tanto a Cataluña, se cargaron a golpe de ordeno y mando la mayor institución de Cataluña, que es su Parlamento. No respetaron nada, ni el Estatuto de Autonomía, ni el órgano de Garantías Estatutarias, ni nada. Fue una vulneración bochornosa de las normas democráticas. Se pretendió aprobar una ley por mayoría absoluta que, de facto, deroga el Estatuto de Autonomía, que requiere una mayoría de dos terceras partes para ser modificado y aprobado. Por tanto, un despropósito con un tufo que recuerda a otros sistemas que no son la democracia.

¿Y qué se puede hacer cuando un gobernante pasa por encima del TC y de la Fiscalía, y se salta todas las 'líneas rojas'?

Seguir insistiendo en el respeto a todas las instituciones democráticas -y tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía, o los Tribunales lo son-, pero además hay salida, y debe ser una salida política. Hemos llegado a un punto en que lo que necesitamos es pensar en propuestas, y una de ellas es crear esa comisión parlamentaria que ha planteado el PSOE, y además hay que pensar escenarios que propicien el diálogo. No hay escenario posible ajeno a la política. Es la hora de la política con mayúsculas.

La Fiscalía ha ordenado interrogar a los alcaldes dispuestos a participar en el 1-O y detenerlos si no comparecen: ¿Esa es una medida proporcionada o exagerada?

Puigdemont ha querido trasladar su responsabilidad a los alcaldes. Todo lo que está ocurriendo es consecuencia directa de la decisión del Gobierno de la Generalitat de pedir a las alcaldesas y a los alcaldes que se hagan corresponsables de la organización de un referéndum ilegal. Las alcaldesas y los alcaldes socialistas respetarán la ley en todo momento.

¿Puigdemont se está situando a un nivel sólo resoluble con el código penal? Porque ya ha dicho que está dispuesto a ir a la cárcel por todos, a inmolarse. ¿Es una pose para aumentar el victimismo?

Más que una pose de victimismo es una forma grave de irresponsabilidad. Al señor Puigdemont le da igual conducir a toda la sociedad catalana al abismo, llevarnos a un callejón sin salida. Ha dejado de ejercer de presidente de todos los catalanes y catalanas, y en cuanto a él personalmente, a mí el papel que él quiera tener en la historia me trae sin cuidado, no me preocupa lo más mínimo.

¿El referéndum es una excusa para ir a una convocatoria electoral y que ERC se haga con el poder en Cataluña?

Todo esto nos aboca a unas elecciones en Cataluña, eso está claro. El Gobierno de la Generalitat ha dejado de gobernar hace muchísimo tiempo, no tiene proyecto de país ni soluciones para los ciudadanos. Los catalanes deberán pasar factura a aquellos gobernantes que llevan años dejándoles en la cuneta.

Sí, pero mientras se habla de independencia no se habla de la corrupción de los Pujol y compañía, ¿no?

Algunos partidos, y no sólo los que gobiernan en Cataluña, tienen la tentación de que este tema acabe sirviendo para tapar otras cuestiones. Los del PDeCAT pretenden tapar sus vergüenzas, pero el PP también lo hace. El partido de Gobierno de la Generalitat ha estado años y años con esta corrupción galopante. Han tenido que cambiar su nombre para disimular sus siglas, unidas a la financiación ilegal, tienen la sede embargada, y eso los socialistas no lo vamos a olvidar. La contradicción es que Esquerra Republicana y la CUP, que tanto critican la corrupción del PP -que, por supuesto, es criticable- son absolutamente tolerantes con el partido con el que gobiernan. Miden la corrupción según les conviene.

¿Y la solución del PSOE está en abrir el melón constitucional?

Los socialistas estamos convencidos de que hay que repensar el modelo territorial en España, y no sólo por la crisis entre Cataluña y el resto del Estado. Tenemos que replantearnos nuestro modelo territorial, renovar un buen pacto de convivencia en toda España y de reconocimiento de la diversidad, y eso debe tener una plasmación en la reforma de la Constitución, pero también en otras cuestiones.

Explíqueme el concepto de 'España plurinacional'. ¿Es lo mismo que ser una 'nación de naciones'?

Sí, una España plurinacional y una nación de naciones es lo mismo. Son dos maneras de expresar lo mismo que no son nuevas en España. La utilizaron algunos constituyentes en la tribuna del Congreso de los Diputados, como Gregorio Peces-Barba o Anselmo Carretero, un socialista segoviano que todos recordamos. Estos conceptos expresan la pluralidad que existe en España respecto a otros países europeos o del mundo. Tenemos una riqueza cultural, lingüística, y una diversidad mucho más potente que otros países, y eso puede tener perfectamente un reconocimiento y una plasmación en nuestra Constitución.

En resumen, que hay que abrir el melón constitucional, sí o sí...

Creo que la reforma de la Constitución se tendrá que hacer sí o sí, y es una de las condiciones para resolver el problema con Cataluña. ¿Que con esto es suficiente? Pues seguramente no, pero la reforma de la Constitución es uno de los elementos básicos y primordiales para empezar a resolver este choque de trenes.

De momento, Rajoy ha aceptado abrir un diálogo que le ha pedido Ciudadanos sobre la reforma constitucional tras el 1 de octubre. ¿Ese es el camino?

Pues yo diría más vale tarde que nunca. Ya sé que para muchos esto puede llegar tarde, pero no hay otro camino. Siempre hay espacio y tiempo para la política con mayúsculas, y hay que ponerse a ello sin dilación.

Una curiosidad: ¿No le produce cierta repugnancia intelectual ver a Otegui intentando meter baza en el independentismo catalán?

Otegui está haciendo un ejercicio de oportunismo, aprovechando algo tan doloroso como la ruptura en la sociedad catalana para hacerse una campañita personal. Lo mejor que podemos hacer con Otegui es no darle importancia ni relevancia, así no le damos protagonismo.

¿Usted cree que los Mossos acatarán lo que les ha dicho la Fiscalía?

Yo creo que los Mossos, como funcionarios públicos, son y se sienten servidores públicos, y estoy convencida de que acatarán la legalidad, la Constitución, el Estatuto y las leyes vigentes. No tengo duda de su lealtad constitucional.

Tal vez, pero la Generalitat está poniendo a los funcionarios entre la espada y la pared, ¿los utilizan como escudos humanos?

Espero que el Gobierno de la Generalitat respete a todos los empleados y funcionarios públicos para que puedan ejercer sus funciones con acuerdo a la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Utilizar a los funcionarios como escudos humanos al servicio de unos cuantos políticos es un despropósito de graves consecuencias.

Otro tema preocupante es la advertencia de las multinacionales de abandonar Cataluña en un escenario de independencia, ¿no?

Lo mejor es no correr esos riesgos, y mucho menos poner en peligro el crecimiento económico de Cataluña, que hasta ahora no está en peligro. Cataluña ha actuado muchísimas veces como motor de España, y ese es el papel que debe mantener.

Cambiando de asunto: según el CIS, el PSOE recupera espacio electoral tras la elección de Pedro Sánchez. ¿Este último congreso al final tendrá un efecto balsámico?

La elección de Pedro Sánchez y todo el proceso de primarias han mostrado la fortaleza del Partido Socialista Obrero Español. Hemos hecho un proceso ejemplar de democracia interna, donde se ha generado muchísima ilusión interna y también externa entre las bases y nuestros votantes. El hecho de que haya ganado Pedro Sánchez ha generado una ilusión y una credibilidad que en algunos momentos creíamos perdida, y su liderazgo se consolida todos los días. Yo no tengo dudas de que llegará a La Moncloa, donde ya estaría si Podemos hubiera votado a favor de su investidura.

Aunque algunos barones han aceptado su liderazgo, parece que la herida de Susana Díaz no cicatriza y Andalucía es una federación muy importante, ¿no?

Pedro Sánchez ganó por una mayoría absoluta habiendo tres candidatos, y ese es un resultado incuestionable. Es verdad que hay algunos presidentes autonómicos de otras comunidades que se habían posicionado con otros candidatos, y que están en un proceso de adaptación. Todos son muy conscientes de lo que significa que en nuestro proyecto político no haya fisuras y todos deberían estar a la altura del momento y del liderazgo.

Bueno, no hay mal que por bien no venga, y la posición de Pedro Sánchez apoyando al Gobierno en esta crisis le está haciendo crecer electoralmente, ¿es así?

Nadie puede discutir que Pedro Sánchez está a la altura del momento político como el hombre de Estado que es. Le propuso a Mariano Rajoy un pacto antiterrorista mucho antes de que se produjeran los terribles atentados de este verano, está al lado del Gobierno para resolver la cuestión catalana de la mejor manera posible, y tiene un discurso en el que se sienten cómodos los socialistas de toda España.

Oiga, ¿y en el PSC van a conseguir recuperarse de la sangría que llevan años arrastrando?

El PSC en estos momentos está en buenas condiciones y creo que se está recuperando electoralmente. Es verdad que sufrimos una escisión, que empeoramos nuestros resultados, pero estamos remontando. Tenemos un proyecto para Cataluña y para España, siempre dentro de nuestra vocación catalanista. Somos una alternativa clara a la independencia, y Miquel Iceta es un candidato creíble y atractivo. Empezamos a caminar en la dirección contraria a la que hemos estado caminando en los últimos años y que nos ha llevado a desangrarnos electoralmente. Esa herida ya está taponada.

Dígame, ¿los actores políticos que han llevado a Cataluña a este 'choque de trenes' pueden formar parte de la solución, o hay que cambiarlos?

El PDeCAT y Esquerra Republicana están poniendo a Cataluña en una situación imposible, pero tendrán que formar también parte de la solución, aunque ahora sean parte de problema.

¿Y cómo se hace eso estando en manos de la CUP y de los antisistema de la Asamblea Nacional Catalana?

No sólo están en manos de la CUP, sino, lo que es peor, han hecho suyo el ideario de la desobediencia y del incumplimiento de la ley. Esquerra Republicana y el PDeCAT se han situado en una posición antisistema, dejándose arrastrar por ellos, y deben de reconducir su opción política si quieren seguir siendo una opción fiable.

