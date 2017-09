El Gobierno comunica al Tarraco Arena que el acto de inicio de campaña del referéndum es "ilegal"

Al 3, propones que la policía busque las bombas ficticias del 2?







JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA







Lo que es un delito es publicitar el 1 O y muchas delas cosas que hacéis los indepes.



Y ten clara una cosa, que el 90% de las acciones que se están tomando no son para impedir el butiferréndum, son para los años siguientes, donde TODOS los que han incumplido la ley irán pagando por ello.



No necesitamos evitar una obra de teatro, queremos castigar (en su justa medida a cada uno y tras juicios muy garantistas con los derechos de los querellados) a 2 o 3 mil indepes para que no se repita hasta dentro de 30 años.



Tenemos mucha paciencia (a diferencia de muchos foreros que se ponen nerviosos en seguida), mucho dinero y muchos medios para lograr nuestro objetivo, que son 30 años de tranquilidad.



Ramoncillo, te suelo pedir cosas y nunca me contestas, pero ahora me conformo con que reflexiones.



¿Qué crees que deberíamos hacer si los malos (nosotros) quisiéramos 30 años de tranquilidad?



¿Buscar las urnas?







¿O fotografiar al que las coloca? Y al que la transporta, y al que la abre, y al que recuenta...







Créetelo, os va a doler. Siempre dentro de la ley, claro.