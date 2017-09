El Supremo confirma que Otegi estará inhabilitado hasta febrero de 2021

He dicho manso, si. Has oido bien. Nosotros los vascos, por lo menos nos levantamos en armas frente al dictador y sus fuerzas armadas. Te suena Carrero Blanco? Muchos españoles lo celebraron durante toda una semana.



Mientras los valientes como tu, con los tirantes rojigualdos, jamás tuvieron la valentía de poner sus pies en Euskadi. Tan solo, por medio del GAL y eran tan incopetentes que hasta mataron a gente por error.



Yo nunca apoyaré el asesinato de gente inocente, porque eso es de cobardes, por lo que nunca defenderé la barbarie de ETA, es más nos avergüenza de sobremanera a todos los vascos. Pero me reitero. El pueblo vasco nunca ha permitido que le pisen y nunca lo hará. Mientras España recibió con las manos abiertas una dictadura de casi medio siglo y anteriormente lucharon contra la constitución de Cádiz... y anteriormente vivieron bajo el yugo de la iglesia... y anteriormente perdieron sus colonias... y anteriormente...



Esa es vuestra historia. La historia del pobre pueblo español.