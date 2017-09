Assange ayuda a mantener abierta la web del referéndum difundiendo su código para que pueda replicarse

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, está ayudando a que la web creada por la Generalitat para difundir el referéndum independentista del 1 de octubre se mantenga abierta, después de que su primera versión fuese cerrada el miércoles por orden judicial.

"Tenemos mucha experiencia parando la censura abusiva. Me alegra ayudar a proteger los derechos de publicación de la página web del referéndum catalán", ha escrito en su cuenta de Twitter. Poco después ha difundido en la misma red social un duplicado del código que sustenta la web.

Ese duplicado ("mirror"), creado en la plataforma Github, dice haber sido "creado en vista a la represión informativa llevada a cabo por el Estado al cerrar la página web de información www.referendum.cat".

"Actualmente existen otros dominios funcionales, como www.ref1oct.cat o www.ref1oct.eu, pero he creído conveniente hacer pública la web completa por si alguna otra persona quiere adquirir un dominio y subir otro mirror", añade.

Assage, refugiado desde hace más de cinco años en la Embajada de Ecuador en Londres para no ser juzgado en Suecia por agresión sexual, se ha convertido en un abanderado del independentismo catalán y ha dirigido ataques contra el Gobierno y los medios de comunicación.

We have a lot of experience stopping abusive censorship. I am happy to help protect the publishing rights of #Catalonia's referendum website