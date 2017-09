770 420

Correos recuerda la prohibición de hacer envíos sobre el 1-O mientras el Govern notifica las mesas electorales

Ha emitido una circular interna a directores de oficinas y sucursales

"Correos es una empresa pública que cumple con la norma"

La Generalitat ya está enviando las cartas para conformar las mesas

La dirección de Correos ha remitido una circular interna a los directores de oficinas y sucursales recordando que, en cumplimiento de la ley, deben abstenerse de tramitar cualquier tipo de envío relacionado con el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Esta nota llega cuando la Generalitat ya está enviando las primeras notificaciones a ciudadanos para conformar las mesas electorales junto con un manual en el que advierte de la obligatoriedad de acudir a la cita.

La circular de Correos recuerda a los directores de oficina que el Tribunal Constitucional ha anulado toda la normativa promulgada por la Generalitat orientada a la independencia de Cataluña, y por tanto, toda actuación derivada de esa normativa está suspendida.

Así, Correos ha solicitado a los responsables de sus sucursales que transmitan esta directriz a todos sus trabajadores, en la que simplemente se les recuerda que tienen que abstenerse de dar curso a los envíos relacionados con el plebiscito del 1-O. "Correos es una empresa pública que cumple con la norma".

Según publica La Vanguardia, en el pliego de instrucciones se indica cómo actuar en caso de toparse con cualquier envío relacionado con el referéndum. "Cualquier duda, aclaración y/o incidencia que pudiera plantearse habrá de ponerse de inmediato en conocimiento de su respectivo jefe de sector, que presentará el apoyo necesario a esos efectos", añade la misiva.

Comienzan los envíos para conformar las mesas

Correos hace este recordatorio justo cuando los ciudadanos catalanes están empezando a recibir las cartas para la formación de las mesas electorales del 1-O, según publican varios medios.

En la nueva web sobre el referéndum desarrollada por la Generalitat de Cataluña después de que la Guardia Civil cerrara la anterior, se exponen los pasos a seguir en la conformación de esas mesas así como los envíos que se estiman.

Será hasta este viernes cuando los miembros reciban las cartas procedentes del sorteo realizado el 8 de septiembre. Según el Govern de la Generalitat, para que el 1-O pueda desarrollarse es necesaria "la participación y el esfuerzo de casi 55.000 personas" entre miembros y titulares suplentes. Así lo expone en el Manual destinado a los miembros de las mesas electorales que sentencia que "los cargos de presidente, vocal y suplente son obligatorios".

Este punto queda algo más desarrollado en la web: "el ejercicio del cargo de miembro de una mesa electoral (presidente/a o vocal) es obligatorio, no voluntario, sin perjuicio de poder alegar causas justificadas y documentadas que impidan la aceptación del cargo", expone la Generalitat en una sección destinada a aclarar dudas en la que, sin embargo, no se especifica qué sanción conlleva no acudir a la citación.

Fue ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien pidió a los catalanes que no acudieran a las mesas electorales porque sería "ilegal", acentuando en su mensaje el llamamiento a la tranquilidad para aquellos que reciban la carta. "Les pido a esas personas que no vayan, aunque les citen, porque sería un acto ilegal", dijo el miércoles en el Congreso.

PUBLICIDAD