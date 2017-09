La otra cara del '1-O': las localidades con Ayuntamientos independentistas que se niegan a celebrar el referéndum

Al 3, 4, 5 y resto de indepas....



Esto no va de buenos o malos ni de derechos históricos ni de quién vivirá mejor o peor ni demás tontunas.



Esto va de que YO, y a día de HOY, tengo un título EN VIGOR (manda el último, no el primero) que dice que TODA ESPAÑA es MÍA.



Valeeee, a partes iguales con otros 47 millones de infelices...



PERO ES TODA MÍA.



Si quieres quitarme un cacho, tienes que matarme.



Bueno, o echar a mi (nuestro) ejército de allí.



Tú has elegido no preguntarme si te regalo mi cacho, pretendes quitármelo.



¿Estamos tontos o qué?



Mira, por ser tú, voy a dejar que sigas siendo español. Si me coges en un mal día, te echo al mar por robagallinas.



Si quieres, te hago un croquis.