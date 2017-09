Un concejal de Tenerife publica por error mensajes machistas en un grupo de Whatsapp del PSOE

No quiero ni pensar lo que no se publica, porque da la impresión de que esto es normal.



Luego se llenan la boca de honradez, creo que, aprovechando la condición de político o de poder, hay mucha gente chingando que da gusto.



Recuerdo el tema de las viagras y las tarjetas black, por poner un ejemplo.



Lo que pasa que le ha tocado al pringao este que le ha ocurrido una cosa que es habitual en watshap y es que no te da la opción de tirar para atrás una conversación sin antes advertirte que vas a enviar un mensaje a....