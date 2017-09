El Rey, convencido de que la Constitución "prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia"

Al 7, España es un país maravilloso lleno de gente maravillosa.



Hay lados malos y mala gente, pero tú puedes elegir y quedarte con lo bueno.



No te estoy vendiendo nada, ya sé que no vas a cambiar de opinión y ni me importa.



Lo que sí me gustaría transmitirte es que el que te haya envenenado, es el que te ha hecho un infeliz.



Los padres tenemos que ser muy cuidadosos para no "envenenar" a nuestros hijos y hacerles infelices, debemos procurar que vean al lado bueno de las cosas y las busquen y mejoren aun más.







Resumo, no vives en una jaula. Te han hecho creer que sí y ahora eres un infeliz integral.



Las quejas a la CUP, a la ANC, al Puig, Omnium...



Vamos, que nosotros no hemos sido, no nos des la brasa.



Bastante con dejarte seguir siendo español y sin rencores, que no te los guardo encima.



de nada.