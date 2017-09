La Fiscalía ordena interrogar y detener en el caso de que no colaboren a los alcaldes que apoyan el referéndum

Sorprendente que se confunda la democracia con un “referéndum” que:



-se basa en una ley que como dicen los letrados del Parlament, “conculca los procedimientos y requisitos parlamentarios inexcusables para cualquier ley.



-no tiene amparo en la legalidad internacional



-no cumple los requisitos establecidos en el código de buenas prácticas sobre referendos de la Comisión de Venecia



-no establece un mínimo de participación



-solo es vinculante para quien lo convoca



-establece una sindicatura electoral que no es independiente



-no tiene un censo conocido



-se aprueba a menos de un mes para la votación, sin posibilidad de debate sobre las consecuencias de la secesión



-no garantiza colegios electorales suficientes