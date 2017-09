García-Margallo ni olvida ni perdona al PP

Lamentablemente discrepar no es admitido en ninguna organización, sea de tipo político, empresarial, o cualquiera.



Distinto es que las criticas se deban a felones y se hagan por despecho, pero hay que saber diferenciar.



No es bueno discrepar en público asuntos internos, pero si es interno fortalece a la organización y evita el parasitismo y el amiguismo, enriqueciendo a la organización.



Con los críticos se debe actuar, como ahora se dice, proporcionalmente. No se puede hacer como se hizo con Alex Vidal Cuadras y otros, cuando parece ser tenía toda la razón por lo que se está viendo, y prefirieron darle la espalda los de su partido, apoyando al escorpión.