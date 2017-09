Trapero ordena a los Mossos investigar los preparativos del referéndum

Al 9, vaya desconocimiento de la realidad catalana. La mayoría delos Mossos son ex guardias civiles y ex policías nacionales. Su principal sindicato apuesta por la legalidad.



La única duda era si tendrían que elegir entre legalidad y orden de arriba.



Ya no tienen que escoger, coinciden.



Y el que no obedezca (por ejemplo ayudando el 1 O, será, de momento, añadido a una lista para las posteriores querellas)



El 90% de los indepas saben que esto es postureo y que el 2 de octubre seguirán en España.



Y también saben que irán goteando las denuncias posteriores a funcionarios que se hayan saltado la ley. Hay muchos años y muchas ganas por delante para ir dejando de pagarles de lo público.



¿Acaso es más listo el que han cesado hoy que el más tonto de los Mosos?



NO.



El butiferréndum ha muerto.