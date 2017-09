El Tribunal Constitucional anula la ley de ruptura catalana

#6 RAJOY DIMISION



No es un caso de divorcio, sino de okupación.



Cataluña es España. Hoy es España y no es Marruecos porque los Asturianos se levantaron contra los árabes.



Hoy es Cataluña y no es Francia porque los andaluces se levantaron en armas contra Francia.



Y lo que celebran en su Diada es precisamente su orgullo de ser españoles, luchando por que tuviésemos un Rey español de la casa de Austria en lugar de un Rey español de la casa de Borbón. No siempre se puede ganar.



Si es que, admitámoslo, es muy jodido robarse el 3% y que te puedan meter en la cárcel por ello. Mejor hacerse un país, una constituyente y robar a manos llenas, que no responden ante nadie (Puigdemont dixit).



Pero este es un país libre...el que no quiera ser español lo tiene muy fácil: puede salir por tierra mar o aire y pedir asilo en cualquier república bolivariana.



Mis antepasados lucharon por defender esa tierra y por eso tengo derecho a decir, no sólo el okupa.