El Govern presiona a Colau para que no sea quien "impida" el referéndum

El Ayuntamiento de barcelona se distancia de la consulta

Los servicios jurídicos del consistorio barcelonés lo desaconsejan

Colau no quiere que los funcionarios se vean afectados

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: EFE

EN DIRECTO | Siga todos los actos y reacciones de la jornada de la Diada de Cataluña. Los intentos del independentismo por salvar los muebles tras constatarse que no podrá poner en marcha su referéndum ilegal pasa por culpabilizar a los alcaldes que cumplan la ley. El portavoz del gobierno , Jordi Turull, eligió ayer un acto en Lleida para celebrar la Diada de Cataluña, donde su alcalde, Àngel Ros, ya ha señalado que no participarán, para increpar a quienes acatan el mandato del Tribunal Constitucional.

Así, Turull aseguró que este 11 de septiembre, además de honrar el pasado, hay que pensar en el presente y el futuro y "cada uno debe preguntarse: ¿Qué harás el 1 de octubre? Ayudar a votar o ayudar impedirlo?", señaló. Un dardo que apunta directamente a Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona siempre se ha posicionado a favor del derecho a decidir, pero también se ha mostrado contraria al referéndum unilateral del gobierno de Carles Puigdemont, al que ha calificado como un nuevo 9-N, ya que no estaba pactado y, por tanto, no ofrecía garantías. Colau, el viernes, fue uno de los alcaldes que no aceptó ceder locales el 1-0, e instó al gobierno catalán a que ofreciera garantías a los funcionarios públicos. Barcelona es el municipio más grande de toda Cataluña, con 1,6 millones de habitantes y más de 200 colegios electorales. Lleida, Tarragona, Hospitalet o Terrasa, son otras localidades, de las principales de Cataluña, que han optado por comunicar al gobierno catalán que no cederán locales el 1-O.

No obstante, Puigdemont ha señalado que se están buscando soluciones. "Si un ayuntamiento directamente no puede ponerse ante la solución, pero acepta no formar parte del problema, hay un margen para trabajar", ha argumentado, y ha añadido que el deber del Govern es garantizar que se pueda votar, en una entrevista en el Punt Avui.

Para los partidos de la oposición, esta decisión y también que el propio portavoz del gobierno catalán colgara un link en Twitter con el material del referéndum, en un movimiento que se interpretó como una invitación para que cada catalán imprimiese el material.

Aunque Turull desmintió que este fuera el objetivo, para Miquel Iceta, líder del PSC, la iniciativa es un claro ejemplo de que el referéndum ha fracasado y de que el gobierno catalán debería reconocerlo. Carles Carrizosa, portavoz de C's, por su parte apoyó exactamente este mismo argumento e insistió que en una jornada electoral "normal" nadie se imprime sus papeletas en casa. El partido que lidera Inés Arrimadas en Cataluña realizará hoy un acto "político" bajo la preocupación de una Diada que no representa a todos los catalanes. El PP también lamentó que la celebración del Día de Cataluña se haya convertido únicamente en un acto independentista.

Estas palabras, sin embargo, no han hecho reaccionar a Carles Puigdemont. En su discurso por la Diada reiteró que el referéndum era legal (véase información en la página anterior). El presidente catalán volvió a insistir en que si la consulta no estaba pactada era porque Mariano Rajoy se había negado a buscar soluciones e insistió en que él lo había intentado.

