Julian Assange compara la imagen del tanque de Tiananmen con los registros en Cataluña por el referéndum

Las comparaciones son odiosas.



Si no hay derecho a autodeterminación no hay derecho a referéndum sobre autodeterminación. Otra cosa es lo que le apetezca a mucha gente hacer. Mucha gente mataría a los delincuentes y no por eso tiene derecho a hacerlo. La odiosa comparación con los delincuentes está hecha a propósito porque es una de las excusas facilonas cortoplacistas que ponen los independentista para separarse de España, un gobierno corrupto. Un ejemplo por otro lado de lo importante que es no tener un gobierno corrupto, tolerante con la corrupción o que se cree legitimado con los votos por mucha corrupción que tenga. No facilitar excusas a independentistas.