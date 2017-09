El PP aguanta y el PSOE se impulsa en intención de voto ante el escenario de crisis con Cataluña

Firmeza de Pedro Sánchez ante el desafío catalán!!!!!!!!! no e fastidies. Pero si no se quiso hacer ni la foto con los otros dos representantes de los partidos constitucionalistas.



No se puede manipular la información o las palabras o al menos tener mucho cuidado en usarlas.



Este señor lleva de perfil hablando de diálogo y bienes y venturas y el arco iris desde siempre y nunca ha dicho nada hasta que todo ha estallado en Cataluña. Es peor que el impresentable del PtaZ.