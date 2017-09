Más de la mitad de los catalanes considera que el referéndum del 1-O no es válido ni legal

A todos:



Si no hubiera ganado el PSOE en 2004 (y 2008, pero el daño ya estaba hecho) ahora tendríamos un techo de gasto en unos 350.000 millones y sin deuda.



Con esos gastos (1 millón menos de funcionarios, sin primas a las renovables, con el trasvase del Ebro y las otras 1.000 obras del plan Hidrológico, pero sin desaladoras, etc...) EL CONCIERTO SÍ SERÍA POSIBLE.



Es más, los andaluces no tendrían paro, ej. no hubiéramos cerrado el Algarrobico (eso de no crear empleo porque es feo y vivir de los demás no se habría permitido) y EL CONCIERTO NO SERÍA NECESARIO.



Si a los que se matan a trabajar (mayoría de catalanes y TODOS los andaluces que emigraron, incluso más que los propios catalanes) les "robáramos" un tercio en vez de la mitad como ahora, no mirarían que parte de ese dinero fuera a otras regiones.



Cuando el Estado necesita "robar" a sus ciudadanos MÁS DE LA MITAD delo que ganas con el sudor de tu frente, la revolución es inevitable.



Lo que hay que hacer es acabar con las subvenciones al "no trabajar" y que empuje todo el mundo.