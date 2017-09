Rajoy asegura que los líderes europeos "no dan crédito" a lo que pasa en Cataluña

Señores independentistas son ustedes unos fascistas y los fascismos no caben en España, ni en Europa ni en el mundo. Los que llevan asediando muchos años son ustedes, acosando a niños, funcionarios, asediando ayuntamientos, instituciones. No tienen ni idea de lo que significa democracia y libertad, mucha gente se ha exiliado ya por no aguantarles mas, y no van a manipular mas a la gente para construir su delirio. Les recuerdo que mas de la mitad de los catalanes se sienten españoles, les recuerdo que jamas han sido un estado, son una simple region, ni mejor ni peor que las demas. Les recordamos que reciben mas del estado que ninguna otra autonomia. No se van a quedar con el patrimonio de los ciudadanos,