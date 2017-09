La Guardia Civil registra un local en Valls en busca de material para el referéndum

Al 3, no te enteras.



No estamos buscando las papeletas, esas están guardadas y se interceptarán cuando vayan a repartirse.



Estamos buscando pruebas para meter en la cárcel (en un par de años y tras largos juicios) a los que han puesto el dinero y el tiempo en hacerlas.



Repito, buscamos pruebas para aportarlas en los juicios futuros.



El referéndum no va a hacerse porque no se va abrir NI UN COLEGIO.



NI UNO.



Porque los Mossos ya han dicho que van a obedecer a los jueces.



Si crees que tratamos de impedir el referéndum a base de destruir las papeletas es que eres muy... indepe.