Rajoy contempla aplicar el artículo 155 en Cataluña para detener la votación ilegal

El articulo 155 esta pensado para no tener que aplicar el articulo 8 (el ejercito deberá mantener la soberanía e independencia de españa). El problema es que aplicar el 155 tan tarde puede no tener efecto ninguno o incluso el contrario, que exalte mas los animos. Por eso Rajoy y su gobierno han actuado de una manera muy irresponsable al no tratar de parar esto antes con el 155. Es como si alguien dice a un policia que quiere matar a gente y se le permite pasear tranquilamente por la calle, entrar a una tienda de caza comprar un arma, pasearse con el arma, y justo en el momento que apunta a alguien para disparar se le dice oye que no puedes matar a la gente. Habria que haberle parado mucho antes de entrar a la tienda de caza. Pues esto es lo mismo, estamos en el punto en que ya se ha comprado el arma y se ha salido a la calle a pasear con ella. Para tu esto ahora con el 155. Va a ser necesario el 8 y esperemos que no les tiemble la mano a la hora de aplicarlo porque ya esta bien de tanta broma. Las leyes se han hecho para cumplirse no para coger polvo en una estanteria.