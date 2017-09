Los independentistas exhiben cifras utópicas para defender la secesión

LAHISTORIA COMO NO OS LA CUENTAN



1939, terminada la Guerra Civil comienza la inversión del franquismo en Cataluña, cuyas élites hablaban Español y despreciaban el Catalán. Durante décadas se instalan industrias pagadas por el INI, y el Estado como SEAT. La mano de obra barata se traía de las regiones más deprimidas de España y vivía en condiciones infrahumanas con sueldos de risa. Son los charnegos. Las élites catalanas se enriquecen y viven a niveles muy altos en contraste con el resto del país.



La corrupción de estos privilegiados es consentida y aplaudida por el franquismo al que apoyan sin fisuras. Recuérdese al Sr. Porcioles alcalde muchos años de Barcelona.



1.975 desde la transición se dibuja una autonomía privilegiada, donde una familia Pujoles, hace millones y millones con la complacencia del Estado. No solo ellos hay miles de casos.



2.008 quieren aún más y empiezan a chantajear al Estado que nunca se opone a sus proyectos. Nos pitan, dicen que los robamos, etc. Lo curioso es que los hijos de los



2.017. Los más radicales con apoyo de los antisitemas, después de un bochornoso espectáculo tras los atentados, dan un golpe de estado y pretenden implantar una República autoritaria, en un referéndum ilegal, vinculante y no homologado en Europa.



Lo curioso es que este recrudecimiento del nacionalismo empezó por querer ocultar toda la corrupción del 3%. En Europa Catalunya es considerada una de las regiones más corruptas y poco ha molestado a los corruptos catalanes, que no menciono por ser interminable su lista.



Ahora les preocupa poner jueces nacionalistas a dedo que absuelvan a estos corruptos que han robado a Catalunya y a Espanya. Eso el libraco de los comerciantes ni lo menciona.



Por cierto si vota un solo catalán y dice SI ya vale?.



To no se de el porcentaje de PIB que aportaba Catalunya en el franquismo, Se que a día de hoy es alrdedor del 18%