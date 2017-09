El Gobierno anuncia que recurrirá la ley de transitoriedad ante el Tribunal Constitucional

Bienvenido a la "REPÚBLICA BUTIFARRERA CATALANA", hacemos leyes con ordenadores portátiles, y en un momento en una mesa, nos pasamos las Leyes por el Paseo de Gracia, tenemos un presidente con flequillo y cara de preso de antemano, cantamos en el parlamento ( o lo que queda de el )... cobramos 3% mafiosamente, no acatamos a los tribunales, somos tan lelos, que nos creemos no solo independientes, sino que la U.E. nos va a dejar seguir estando, tenemos... "honorables, y honorabilillos", ojo quien puede ser "honorable" en esta república.... imprimimos clandestinamente papeletas mojadas, ponemos urnas de cartón, para que estén a nivel de esta república, con ese material... Viva la República Butifarrera.



P.D. El último que apague la luz, que no la podemos pagar.