La Fiscalía acusa a Puigdemont y al Govern de malversación, delito que podría conllevar penas de prisión

No soy catalán, vaya por delante, pero ante todo creo que los ciudadanos españoles y catalanes deberían de llevarse bien y respetarse, con independencia de los políticos, muy deficientes por ambas partes.



Recién venido de Bruselas, el conflicto se ve allí con otra perspectiva. Un grave error del Govern saltarse la legalidad establecida, máxime habiendo sido aprobada la Constitución Española por los catalanes en su día. Esto, junto al bochornoso espectáculo de saltarse todas las normas en su Cámara estos días y el desprecio a los que no piensan como ellos, y además con un breve análisis a la ley de transitoriedad (que a saber cuánto duraría), donde se propone la no separación de poderes, una de las bases de la democracia, hace que resulte de todo punto inadmisible el planteamiento en Bruselas y el apoyo sea unánime al Gobierno Central. No ha habido violación de derechos humanos y por tanto es injustificable la actitud de Govern y las convenciones que cita, que no son aplicables a Cataluña.



Ahora bien, se reconoce allí un problema y se va a presionar a ambas partes desde la Comisión, para que en un tiempo razonable busquen una solución pactada, basada un referéndum legal, que deberá anunciar el Gobierno Central y que se realizará con garantías para todas las opciones.



El dar el si, en el referéndum ilegal equivale a aceptar todas las leyes que se quieren imponer, casi forzosamente, y ese no es el camino. Primero hay que tener el Si ciudadano a una Republica, y luego hacer las leyes con intervención de todos los partidos, como se hizo en la Constitución Española actual, mucho más democrática que lo que se quiere imponer.



Los procesos transitorios suelen ser más largos que el que se pretende, ya que hay muchos servicios que en Cataluña que presta el Estado.



Por mi parte, tengo claro, con los datos que tengo, que el flujo de dinero Estado-Generalitat (considerando los servicios también), es bastante mayor que el dinero que entrega esta al Estado, lo que desarma uno de los argumentos principales de los independentistas.



No entro en el desastre que sería para Cataluña quedar fuera de la UE, aunque fuese temporalmente.



Ambas partes deben de dejar a un lado las diferencias y sentarse a negociar sobre estas u otras bases.



Por cierto me asombra que exista un “partido” como la CUP se niegue al homenaje a todos los héroes del atentado de Barcelona. Es algo que se me antoja mezquino e inhumano. Me recuerda a aquellos de Batasuna de los años 80.



Buenas tardes. Feliz fin de semana y a reflexionar.