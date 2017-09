Unai Sordo: "CCOO no va a llamar a participar en el referéndum catalán"

"No descarto la huelga general como instrumento. El otoño será caliente"

"Hay que revisar la prestación por desempleo y el debate sobre ILP"

Podemos y CCOO: "Vemos el mismo mundo, pero la letra no es la misma

Foto: Elisa Senra.

Es la cara y la voz de CCOO, el encargado de capitanear el relevo generacional en el sindicato más importante de España. Unai Sordo (Bilbao, 1972 ) es nuevo, pero ni mucho menos un novato en las tareas sindicales. Su carácter reservado, austero y cercano que, según afirma, hace honor a sus orígenes vascos y vallisoletanos, pero sobre todo su amplia experiencia liderando el sindicato en Euskadi, obraron el milagro de que la sucesión de Toxo fuera de guante blanco. Se define de izquierdas "sin etiquetas". Es de familia humilde y "jerséis heredados" y tiene una forma de hablar sosegada. Afirma que CCOO no va a llamar a participar en el referéndum de Cataluña, es partidario de explorar un acuerdo político para reformular el autogobierno y no excluye que se abra el melón Constitucional. No descarta la huelga general y tilda de autobombo que el Gobierno hable de una salida de la crisis a la española: sólida sana y social.

¿Cuál será la postura de CCOO en el tema del referéndum del 1-O?

Nosotros no hemos llamado a participar en el referéndum, en la consulta o en lo que finalmente se haga el 1 de octubre. Ahora en Cataluña la situación es muy complicada, debería reconducirse al espacio de la negociación y el diálogo. Llegado el caso se podría explorar un acuerdo político sobre la hipotética reformulación del marco de autogobierno en Cataluña y en algún momento se podría plantear algún tipo de reforma constitucional. Hay que empezar a trabajar ya en un espacio de diálogo plural en Cataluña y a nivel estatal.

De momento, el espectáculo del 'Parlament' fue bochornoso y tuvo un tufo totalitario preocupante, ¿no?

Prefiero evitar las palabras gruesas. Sé que ahora decir que hay que reconducir la situación hacia espacios de diálogo interpartidista en la propia Cataluña y entre las instituciones catalanas y el Estado español parece literatura, pero creo sinceramente que es la única salida.

¿Vamos inevitablemente a una convocatoria electoral y aún así no se podrá sortear el choque de trenes?

No sé las estaciones por las que va a pasar la vía, pero no es descartable en absoluto una convocatoria de elecciones y ojalá no haya choque de trenes. Sin embargo, los problemas del 1-O van estar el 2 de octubre. Aunque no hubiera un referéndum con efectos jurídico-políticos, sí habrá una movilización social muy importante, cualitativa y cuantitativamente y hay que situarse también a partir del 2 de octubre.

¿Usted es equidistante? ¿Sitúa en el mismo nivel a la Generalitat, que se ha saltado todos los controles democráticos, que al Gobierno de España, que debe garantizar la igualdad de todos los españoles?

No creo que sea cuestión de distancias o equidistancias, sino de cambiar de carril. Hay que pasar de la lógica del choque de trenes al diálogo en sociedades que son complejas identitariamente. La inacción política del Gobierno español durante bastante tiempo es una de las causas de esta situación. También que la gestión del Govern, profundamente antisocial en la crisis, buscó un elemento de confrontación externa para encontrar un burladero en el que tapar sus problemas. ¿Decir esto es equidistancia? No, es buscar causas múltiples de la actual situación.

¿El artículo 155 es de atrezo o sería peor aplicarlo en un momento de tanta tensión política?

Aplicar el 155 no sólo sería un error, sino que dificultaría cada vez más el diálogo y la discusión política con mayúsculas que es tan necesaria.

¿Estamos ante el mayor problema político vivido desde la Transición, desde el 23-F?

El enfrentamiento institucional ha llegado a unos niveles de los que no hay precedentes en las últimas décadas. Afortunadamente en sociedades maduras la ciudadanía en general convive en niveles de tensión bastante menores que los que se dan en las élites políticas, mediáticas.

¿Es de izquierdas sin etiquetas o añadimos 'comunista' o 'socialista'?

Soy de izquierdas sin etiquetas, porque los viejos paradigmas excesivamente rígidos no sé si tienen demasiado sentido. Pienso que el espacio público, la ciudadanía y la acción política tienen que buscar la igualdad en la sociedad, la disminución de las desigualdades y la justicia redistributiva. Creo en la intervención desde lo público, lo cual no significa no creer en el papel de lo privado.

¿CCOO, con la fagocitación de Podemos a IU, se ha quedado huérfano de partido o usted no cree en esa conjunción partido-sindicato?

El debate de las correas de transmisión está muy superado en CCOO. El sindicato hizo una apuesta hace mucho tiempo muy nítida y clara por la autonomía política y partidaria. Tenemos una relación con los partidos de absoluto respeto.

¿Es una leyenda urbana la fusión de CCOO y UGT en un gran sindicato?

El proyecto inicial de las CCOO era el de una central unitaria de trabajadores. Ahora este debate sí está superado. Vivimos en un sistema de pluralidad sindical y la unidad orgánica no está sobre la mesa, aunque le damos valor a la unidad sindical.

Algunos creen que los sindicatos se han estancado en el siglo XX y tienen que evolucionar al XXI, ¿es así?

El sindicato y el sindicalismo tienen que hacer frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Hoy en día la clase trabajadora es absolutamente diversa. Tenemos que buscar nuevas utilidades a un mundo laboral muy distinto, donde no vale sólo negociar el salario y la jornada. Hay que hablar de los planes de igualdad, de la salud laboral, de la formación permanente a lo largo de la vida, e introducir nuevos elementos.

¿La tolerancia de CCOO con la corrupción es cero? A usted le colaron en la ejecutiva a Francisco Carbonero, imputado en los ERE y, según se dijo, no le gustó...

Por supuesto que en CCOO la tolerancia es cero. Carbonero es una persona investigada en los ERE en Andalucía, donde él intervino en la constitución de una asociación por imperativo legal y no volvió a intervenir en ella hasta donde yo sé. Hay que ser equilibrados si hablamos de corrupción. Una persona investigada sobre la que no pesa ninguna acusación ni ha comparecido en el juzgado no es una persona condenada. Sería peligroso pasar de la tolerancia cero con la corrupción a una caza de brujas preventiva.

Fátima Báñez dice que hay una recuperación a la española, sólida, sana y social. ¿Es autobombo?

Es autobombo, y no es bueno lanzar esos mensajes que, por sobreactuados, pierden hasta el rigor. Se ha recuperado estadísticamente parte del empleo que se perdió en España, y negar eso es una tontería, pero la recuperación del empleo es aún inestable. Se está creando empleo muy precario y de temporalidad alta.

Según Rajoy de cada 100 trabajadores 73 tiene un contrato indefinido...

Y eso supone un 27% de temporalidad, y sitúa a España como el país de Europa con más temporalidad después de Polonia. No se puede presumir de ese dato, y menos cuando las tasas de paro siguen siendo muy altas. El presidente presume de unos datos que son una patología del mercado laboral en España. Ellos mismos justificaron la reforma laboral como una forma de disminuir las tasas de temporalidad y ese dato que da Rajoy es la constatación del fracaso de la reforma.

¿Las reformas laborales del PP y del PSOE que combatieron con huelgas generales han sido un problema o parte de la solución?

Las reformas laborales, las dos, han sido un problema, han incidido en la devaluación salarial y en la precarización del empleo en España. El planteamiento implícito en las dos reformas, la del PP y la del PSOE, fue la pérdida de valor de la negociación colectiva y la caída de los salarios. Es decir, una vuelta de tuerca en la precarización del empleo y con ella se facilita más la contratación temporal y el despido libre.

Muchos dicen que estamos creando una nueva clase de pobres con trabajo que no llegan a fin de mes...

Es cierto que se ha creado otra clase de pobres que tienen trabajo y lo corroboran los datos. La bajada de los salarios se ha centrado sobre todo en los salarios más bajos, y de ahí esa nueva realidad de personas que tienen un puesto de trabajo y están por debajo de los niveles de pobreza relativa. Se están elevando las tasas de desigualdad y eso debería hacer saltar las alarmas.

Pues la ministra augura una primavera del empleo....

Tenemos un 1,5 millones de personas en paro sin prestación de desempleo, y ese dato no augura ninguna primavera, más bien un invierno duro, durísimo, para muchos.

Tal vez, pero según el Gobierno el Plan Prepara, que afecta a los más desfavorecidos, no se ha actualizado por el desencuentro entre empresarios y sindicatos, ¿es así?

Es de nota que digan eso porque es falso. Quien tiene que prorrogar el Plan Prepara es el Gobierno, pero tiene un problema con las autonomías en la gestión de esos recursos y usan a los sindicatos como ariete. CCOO va a poner sobre la mesa sus planes para renovar el Prepara y recomponer el sistema de rentas mínimas garantizadas, porque alargar seis meses el Prepara -que afecta a muy pocas personas y ofrece 400 euros- no puede obviar el fondo.

¿En qué sentido?

Hay que reformular la prestación del desempleo y abrir en serio el debate de la ILP que planteamos en el Congreso y que puede ser la percha perfecta sobre un mínimo de renta a la que acceda la gente que no tiene otros recursos.

Tiene que haber un mínimo de renta en el conjunto del Estado y luego habrá CCAA que puedan tener escenarios de complemento. Los que se oponen a esa medida dicen que si eso se hace se desincentiva la búsqueda de empleo. Pues la autonomía con la renta de mínimos más alta es la que tiene la tasa de paro más baja.

¿Es partidario de que se limiten los mandatos de cargos públicos?

En CCOO tenemos una limitación a tres mandatos, y yo creo que es bueno que en determinados puestos de responsabilidad se fomente la renovación limitando los mandatos.

¿Cree, como algunos sectores de izquierda, que Rajoy debe marcharse porque representa a la derecha cavernícola?

No me gusta hacer caricaturas de las personas. Rajoy representa al PP, que es un partido al que si sólo le votara la derecha cavernícola no gobernaría en España. Ellos tienen un amplio espectro de votantes, y quien lo niegue confunde la realidad. Es un partido muy conservador, neoliberal y a mí no me gusta, pero ahí está, y tiene un apoyo importante.

¿Y Albert Rivera es la 'marca blanca' del PP, un invento del Ibex?

No sé si es un invento del Ibex, pero sí es un partido que ha construido una retórica de la regeneración en el espectro del centroderecha en un momento de desafección a los partidos tradicionales y está para quedarse.

¿Pedro Sánchez es el hombre que el PSOE necesita para salir del agujero negro en el que se han metido?

No soy quién para decir eso. Pero el problema del PSOE no es Sánchez, sino la crisis de la socialdemocracia. Ojalá el problema de la izquierda y de la socialdemocracia fuera tan sencillo como poner o quitar a una persona, pero es de mayor calado. En mi opinión, la izquierda necesita reforzar su proyecto político en Europa para dar recorrido a sus márgenes de actuación en los Estados.

¿Y Pablo Iglesias y Podemos? ¿Les va a comer a ustedes la merienda de la movilización? ¿La calle es suya?

No creo que haya una disputa por la calle entre Podemos y los sindicatos. A mí me parece bueno que haya movimientos sociales, y no sólo en torno a la problemática laboral. La calle es de los ciudadanos.

¿Qué opina de Pablo Iglesias?

Ha innovado bastante en política, con la cabeza bien amueblada, y ha sabido capitalizar el descontento y la desafección de los ciudadanos, pero no se trata sólo de aglutinar descontentos, sino de gestionar situaciones complejas, y ahí está el reto de hacer política en el mejor sentido de la palabra.

¿Se siente CCOO identificado con Podemos como partido? ¿Le gusta la música y comparten la letra?

Podemos y nosotros vemos el mismo mundo, pero eso no quiere decir que sus políticas y las nuestras sean las mismas. Compartimos parte de la música, pero la letra no es la misma, y cada uno toca su melodía por separado en su área de responsabilidad. Es que uno es un partido y nosotros somos un sindicato.

CEOE y Cepyme dicen que son ustedes los que han hecho inalcanzable el pacto salarial, ¿es verdad?

Depende cómo lo mire. A nosotros no nos valía cualquier pacto salarial pero el que planteábamos era más que razonable y dijeron que "no". Para 2017 no va a haber acuerdo y ahora tenemos que reformular el ANC para 2018, que, si lo hacemos estrictamente sobre salarios, corre el riesgo de volver a embarrancar.

¿Vamos a un otoño caliente? ¿Descarta la huelga general?

Yo nunca descarto la huelga general como instrumento, y de hecho el otoño será caliente porque va a haber escenarios de conflictividad, no sé si permanentes, pero seguramente desordenados.

Una curiosidad, ¿usted tiene un plan privado de pensiones?

No, no tengo.

¿Y las pensiones están en riesgo?

Las pensiones no están en riesgo porque el Estado debe responder por los derechos que las personas están generando. España necesita incrementar en las próximas dos décadas, treinta y tantos mil millones para mantener un nivel de producción similar al actual. Está en riesgo la calidad de la pensión, porque en salarios medios como los que tenemos, una parte de las pensiones en este país no van a servir para llegar a fin de mes. Será una decisión política y los gobiernos tienen que responder.

PUBLICIDAD