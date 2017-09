El Tribunal Constitucional prohíbe el referéndum catalán del 1-O

Hoy he ido a renovar mi DNI en Arenys de Munt y me han dicho que había la opción de poner "República Bananera, Cocotera y Mangonera -de "mangar", o sea, robar, no de "mangos"- de Kakaluña". Y yo he dicho: ¡pero si soy español! ¡Quiero que en mi DNI siga poniendo ESPAÑA en letras mayúsculas! xD