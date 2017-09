JxSí y la CUP vuelven a alterar el orden del día en el Parlament para aprobar la ley de transitoriedad este jueves

Yo también quiero que los ciudadanos decidamos en determinadas cuestiones. Siempre deciden los políticos. Sin embargo, yo quiero seguir pagando en euros. ¡Porque Cataluña es España! ¡Y seguirá siéndolo!



¿Acaso los ciudadanos decidimos qué hay que hacer con un edificio antiguo? ¿Verdad que no? Lo decide el Ayuntamiento de Barcelona y una empresa de derribos. ¡Venga a derruir edificios de la época modernista! Excepto los de Antoni Gaudí, claro. Esos no.



Un edificio de los años 50 o 60 del siglo XX no parece tan antiguo, ¿verdad? Pero como es de la época de Franco, ¡pues a derruirlo!



Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, estoy hasta los cojones de la "Barcelona, posa't guapa" ("Barcelona, ponte guapa"). En los últimos 25 años se ha destrozado por completo la ciudad de Barcelona. Se han derruido edificios históricos.



Pero de todo esto se habla muy poco.



¿Sabéis esos pasatiempos de "busca las 8 diferencias entre estos dos dibujos"? Bueno, pues mirad fotografías de Barcelona, en Google Maps, y comparad las del año 2008 con las del año 2016. Empiezad a buscar los 8 billones de diferencias que hay simplemente en el barrio del Poblenou.