La Generalitat publica la papeleta del 1-O: todas las claves de la ley del referéndum

Esto no es un referendum es un golpe de estado a lo Maduro o alguien duda que el referendun no va a estar manipulado y que habria garantias.



Esto es un GOLPE DE ESTADO fabricado por los nacionalistas en busca de mas cotas de poder y dinero gracias a la legion de titeres que se les ha lavado la cabeza para hacer el trabajo sucio y son de los que mas tienen que perder.



No hay sociedad europea o desarrollada que permitiria semejante aberracion. Hay una contitucion que nos protege de estas situaciones y evita cosas como que Rajoy se pusiera com odictador de Espana por tener la mayoria en el parlamento (Ejemplo). Para que hubiera un cambio en la contitucion se necesita una mayoria significativa para garantizar la convivencia de la sociedad.



Hay ciclos en los que habra mas nacionalistas, menos o mas de izquierdas o mas de derechas, etc pero lo que no puede ser que un grupo se salte la ley y trate de imponerse y mas sin tener la mayoria del pueblo.



Lo que hacen estos es saltarse todas las leyes para precisamente llevar a cabo sus intereses.



Las tacticas que usan son propias del NAZISMO de adoctrinamoiento, odio hacia lo espanol, donde lo catalan es mejor que el resto y donde los catalanes son mejores que el resto.



La UE, comunidad internacionl, Espana no permitira de ninguna forma una secesion de Cataluna y mas de estas formas a lo Maduro.