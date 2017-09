Rajoy recurre al TC la ley del referéndum y se reúne con Sánchez y Rivera

La derecha catalana (JxSi), junto a la izquierda de ERC y la extrema izquierda (CUP), todas nacionalistas y con el propósito de dejar de ser solidarios con la España más deprimida, a consecuencia de las políticas de cientos de años de desarrollo a favor de los primeros y a costa de los últimos y a la dejadez de los distintos gobiernos españoles, dejándoles inventar una Historia enseñada en las escuelas, como contraprestación de votos para sus intereses. Esto acabará mal. Si no es el 1-O, será en otra fecha cuando consigan lo que se proponen, a menos que se aplique el 155 de forma perenne. Porque no nos engañemos, si tarde o temprano consiguen lo que quieren, luego irán a por Baleares y Valencia. ¿Y eso cómo se pararía? Mejor hacerlo ahora con el 155 y los sediciosos multados, que cuando sean aún más fuertes y peligrosos. De Podemos mejor no hablar, decir que los ricos tienen el derecho a decidir si se solidarizan o no con con los pobres, les retrata su forma de entender la izquierda.