El tribunal de la Audiencia Nacional rechaza el recurso que pedía el careo entre Bárcenas y Rajoy

Solicitado por la acusación Asociación de Abogados Demócratas por Europa

Mariano Rajoy, presidente de Gobierno. Imagen: EFE

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de actividades de la trama Gürtel ha rechazado practicar un careo entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el extesorero del PP Luis Bárcenas que solicitó la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso de súplica presentado por la acusación popular en el que insistía en la necesidad de practicar esta prueba. Adade afirma que Rajoy, durante su declaración como testigo en el juicio, dio una versión contrapuesta a la vertida anteriormente por Bárcenas acerca de la existencia de una caja B en el PP.

El abogado de Adade José Mariano Benítez de Lugo ya pidió el careo el pasado 26 de julio durante la comparecencia del presidente del Gobierno. Sin embargo, esta solicitud fue directamente rechazada 'in voce' por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, al entender que no era "pertinente, no porque cada uno diga lo que le parezca, sino porque eso sí que es entrar de lleno en los 'Papeles de Bárcenas'".

Adade reprocha en su recurso contra esta decisión de Hurtado, con fecha de 1 de septiembre, que el este magistrado rechazase la prueba sin consultar a sus compañeros. "Atenta a la esencia de un tribunal" porque los "relegó -forzada e indebidamente- a un papel de 'convidados de piedra'", subraya el escrito, y asegura que afecta a la "dignidad" y "competencia" de los otros dos jueces.

Desconocimiento de las facultades

Por su parte, los magistrados explican en su auto, del que ha sido ponente el propio Hurtado, que el hecho de que el presidente del tribunal manifestase verbalmente la decisión de no admitir la prueba "no significa que fuese decisión suya, en exclusiva". "Así se operó en la agilidad que exige la dinámica de un juicio", añaden.

En este sentido, recriminan a la acusación popular que por estas alegación parece "desconocer las facultades del que puede hacer uso cualquier miembro de cualquier tribunal". "Si ninguno de los otros dos

miembros no dijeron nada a lo manifestado por el presidente cuando inadmitió la prueba es que, por asentimiento con lo que dijo, estaban conformes", dice el auto.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal afirma que sigue manteniendo que esta solicitud se excede de lo que es objeto del juicio y que rechazó realizar un careo entre el jefe del Ejecutivo y el que fuera el gerente y tesorero de los 'populares' por "impertinente". El tribunal señala que "difícilmente" se podría practicar cuando uno de los participantes es un acusado (Bárcenas) anteriormente se negó a contestar las preguntas que intentó hacer la acusación popular sobre el asunto en cuestión que pretende aclarar.

