La respuesta del Gobierno a Cataluña: pide al TC que aplique su sentencia anterior a los nuevos pasos hacia el 1-O

Los catalanes ya hemos dicho que no reconoceremos las sentencias de un Tribunal Constitucional que no es imparcial.



Basaremos la consulta en el derecho internacional de los pueblos a la autodeterminación. La legalidad no acaba en España.



A esto no se hubiera llegado si Cataluña no hubiera sido humillada contínuamente. (No cumplimiento de las Inversiones del Estatut, modificación del Estatut después de haberse aprobado en Referendum, no traspaso de las becas en 15 años a pesar de que el TC lo ha ordenado repetidas veces,...)