Forcadell pide recusar a los miembros del Constitucional por su "falta de imparcialidad"

Para paralizar cualquier medida que pudiesen tomar contra ella

O contra el Parlament y las leyes de ruptura que aprueben

Forcadell presidiendo la reunión de la Mesa del Parlament este miércoles. Foto: EFE

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido este miércoles la recusación de los 12 miembros del Tribunal Constitucional (TC) por su "falta de imparcialidad" y para garantizar su derecho de defensa, una iniciativa que pretende paralizar todo procedimiento de "excepción" hacia ella o la cámara.

Minutos antes de que se iniciase el pleno parlamentario en el que las fuerzas independentistas prevén aprobar la ley del referéndum, Forcadell ha hecho pública su decisión a través de Twitter. "Acabo de pedir la recusación de los miembros del TC. Se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y ha perdido toda legitimidad", ha escrito.

Con esta iniciativa, Forcadell pretende "paralizar cualquier procedimiento 'de excepción' que pudiese plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta", ha explicado la cámara catalana en un comunicado.

Sin embargo, esta recusación no paralizará la acción de este órgano si se rechaza de plano, es decir, si el propio órgano de garantías no admite su tramitación. Así lo han señalado fuentes jurídicas que han destacado lo inédito de la petición de Forcadell, quien en su escrito no pide que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta sino que solicita expresamente que no puedan adoptar las medidas previstas en artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.

Entre éstos instrumentos se encuentra la posibilidad del TC de imponer multas por desobedecer sus sentencias, deducir testimonio a la Fiscalía respecto de las personas que incumplan sus resoluciones para que se estudie si han cometido delito o incluso suspender cautelarmente en sus funciones a los responsables de dicho incumplimiento.

En su escrito, de 25 páginas, y que Forcadell presenta "en su condición de autoridad, como presidenta del Parlamento de Cataluña y diputada en representación de la coalición electoral Junst Pel Sí", la mandataria considera los miembros del TC no pueden entrar a aplicar estas medidas de ejecución de sus sentencias al haberse convertido en "una extensión más de Gobierno del Estado" respecto de los diferentes recursos que se han ido presentando contra iniciativas de esta cámara relacionadas con el proceso independentista.

Fuentes del TC señalan que existen antecedentes de recusación total de todo el tribunal, que fueron inadmitidas de plano y no paralizaron el procedimiento en cuestión. La cuestión fue resuelta por el propio tribunal, ya que los magistrados del Constitucional no tienen sustitutos y la ley no prevé la formación de ningún tribunal de recusaciones integrado por personas ajenas a esta institución.

Las recusaciones a todo el órgano planteadas por el abogado murciano José Luis Mazón en relación con una condena que impuso el Tribunal Supremo en 2004 a once de sus magistrados por la inadmisión arbitraria de un recurso. La condena fue recurrida en amparo por los propios miembros del Constiucional y este letrado les recusó al considerar que no podían ser juez y parte de este asunto, pero su petición se rechazó de plano por el propio Pleno del TC y el amparo fue finalmente concedido en 2013.

