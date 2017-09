El Tribunal de Cuentas cita a Artur Mas y otros 10 altos cargos para reclamarles la factura del 9-N

Queridos amigos:



Aquí hay dos opciones tensando al máximo la cuerda al máximo. Que aprendan ambos de como se convocó el Referendum Escocés:



1. Año de anticipación en el anuncio. Aquí tres meses



2. Anunciado por el Gobierno de Londres. Anunciado solo por la Generalitat.



3. Pregunta pactada. No se votaban adicionales tan importantes como en las pretensiones del soberanismo.



4. Garantía total de igualdad de oportunidades para cada opción. Garantía de mesas, listas electorales y recuento de votos. En el simulacro del 1 O esto no existe



5. Una mínima participación para su validez. Tampoco existe el 1 O. Dos votos son suficientes.



6. Dentro del ordenamiento constitucional. Es evidente la ilegalidad del 1 O.



Esto es lo que está homologado en Europa y de cumplirse en el caso Catalán garantizaría la permanencia en la UE y el euro, y una negociación con arreglo a derecho de la desconexión.



Esto no es ni mucho menos lo que ofrece la Generalitat a sus ciudadanos.



El PP será forzado por la UE a que acepte estas condiciones y anuncie un referéndum vinculante de este tipo.



La mayoría de ciudadanos españoles que hemos comprendido el problema, es lo que queremos que se haga dentro del Estado de Derecho un referéndum catalán. Además de esta manera se minimizan los daños colaterales de la desconexión.



Un tema tan delicado no debe estar solo en manos exaltadas y el PP de una vez por todas tiene que escuchar a Cataluña y hacer las cosas bien,



Al final todos ganaríamos, pues los estados más pequeños son más rentables para los ciudadanos.



Conclusión. No votar el 1 O pero movilizarse para lograr el referéndum legal.