Sánchez cree que la "nación de naciones" estaría formada por España, Cataluña, País Vasco y Galicia

"España también es una nación, no sólo un Estado"

Asegura que no solo los límites de un estado o una lengua definen una nación

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado este martes en un desayuno informativo su concepto de "nación de naciones" asegurando que, además de España, que es una nación, "no sólo un Estado", en términos históricos también tendría esta consideración "al menos" Cataluña, País Vasco y Galicia. El PSOE propone modernizar el modelo territorial de España.

El dirigente socialista respondía así a la pregunta de cuántas naciones tiene España y quiso dejar claro también que el concepto de nación no es "uniforme, sino más complejo".

Pedro Sánchez defendió la propuesta del PSOE de considerar a España como "nación de naciones" alegando que se trata de un planteamiento "constitucional", que además es coherente con el pensamiento histórico federalista del PSOE y ha alegado que hay que vivir con normalidad el hecho de que España "es un país complejo y plural, donde conviven múltiples realidades nacionales". En su opinión, esta es precisamente la "gran fortaleza" de este país y cree que hay que vivirla "con orgullo".

Además, y profundizando en sus planteamientos, ha querido dejar claro que "España es una nación", frente a la posición que adopta el bloque soberanista y los independentistas, no sólo de Cataluña, que se refieren a España como "Estado, no nación". "Nosotros decimos que España es una nación", ha recalcado a la vez que explicaba que se debe vivir con "naturalidad y orgullo y normalizar una realidad que es compleja en un mundo que acepta que la nación no se identifica únicamente con los límites de un Estado, sino que en un Estado pueden compartirse distintas identidades nacionales".

Este, ha dicho, es el planteamiento que esta haciendo el PSOE y ha añadido que, en términos históricos, hay "al menos" tres territorios que históricamente han manifestado su vocación de ser nación: Cataluña, País Vasco y Galicia. "Insisto, al menos", ha recalcado Pedro Sánchez.

En opinión del secretario general del PSOE la pregunta "debería ser la contraria", es decir: "¿aquellos que niegan que España sea una nación de naciones que están diciendo que ser español es la única identidad posible en un país que se autodefine como nación española?".

En este sentido, ha preguntado también si la nación es un concepto uniforme o puede ser más complejo y al hilo de su propia pregunta ha respondido que él está más con lo segundo que con lo primero.

Ante la afirmación de que "al menos" son tres los territorios que tienen vocación de nación, el moderador ha preguntado a Pedro Sánchez si puede haber alguna nación más en España y éste ha respondido que "lo importante es que las sociedades, los territorios, acuerden qué son y cómo se definen".

En este contexto, ha insistido en que la nación "no se identifica con los límites de un Estado, tampoco con la lengua", sino que con lo que se identifica es con una "vocación, un sentimiento y una voluntad de ser nación". Y ha rematado su afirmación recordando que la Constitución Española así lo reconocía en el año 1978: "Tenemos que perfeccionar precisamente ese carácter plurinacional de este país", ha remachado Pedro Sánchez entre murmullos del público asistente a los Desayunos de Europa Press, que han congregado a más de 600 personas.

