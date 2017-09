El PP caería a 114 diputados en unas nuevas elecciones mientras que Ciudadanos subiría a 56 escaños

Los del diario podemita Público siempre con encuestas tan graciosas. No conozco a nadie que vaya a pasar de votar al PP a votar a Ciudadanos, es que ni en los Foros de Internet, de votar al Doctor NO a votar a Ciudadanos si los he visto o de haber votado a Unidos Podemos, incluso a PDECAT, pero del PP hacia Ciudadanos no va casi ningún voto actualmente y por otra parte para partidos como Ciudadanos o Podemos sacar escaños en circunscripciones como Soria, Ávola, Ceuta, Melilla es imposble por lo que no veo margen para ese brutal trasvase de votos del PP a Ciudadanos que pintan los estalinistas de Público. Lo de que el PDECAT no se derrumba es de risa.