Colau cederá espacios para celebrar el referéndum si no se pone en peligro a los funcionarios

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mostró este lunes su disposición a ceder espacios municipales para que se instalen urnas en el referéndum independentista previsto para el próximo día 1 de octubre, pero "sin poner en riesgo a los funcionarios ni a la institución".

Así se pronunció Colau, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, en la que subrayó que el "gran argumento" que tienen a su favor los independentistas es el "inmovilismo de Mariano Rajoy".

"La estrategia de Mariano Rajoy es no hacer nada, y eso crispa y enquista la situación. Su obligación es dialogar hoy. No podemos dejar que haya un coche de trenes. Eso es un fracaso político que no podemos asumir", dijo.

A su juicio, el "inmovilismo" del presidente del Gobierno ha provocado la actual situación de "bloqueo" en Cataluña. No obstante, dejó claro que no comparte la hoja de ruta marcada por Junts pel Sí, ya que es partidaria de un "referéndum vinculante".

Apeló a la prudencia a la hora de valorar si el referéndum que propone la Generalitat es ilegal y afirmó su disposición a facilitar espacios municipales para instalar urnas en caso de que el Gobierno de Carles Puigdemont haga un requerimiento para ello, si bien apuntó que lo haría "sin poner en riesgo a los funcionarios ni a la institución".

A su vez, comentó que el Gobierno no puede "dejar todo en manos de los jueces", ya que "cuando todo se plantea en términos belicistas y se dice al enemigo que se rinda, no es política".

Por otro lado, comentó que Barcelona está "viva y hermosa", pero con "la herida abierta en el corazón y la memoria" tras los recientes atentados en Cataluña, y explicó que la misma semana de los ataques se convocó la junta local de seguridad para analizar cómo se había actuado.

"Porque se venía coordinando entre policía y servicios de emergencia, la respuesta funcionó bien. Ahora se ha creado un grupo operativo que está trabajando medidas de refuerzo", manifestó.

Sobre el aviso que la CIA hizo llegar a los Mossos d`Esquadra informando de un posible atentado en La Rambla, se limitó a decir que "sabemos que hay muchos avisos de este tipo. Entiendo que no era determinante, confío en que las fuerzas de seguridad no le dieron credibilidad y no lo transmitieron".

Por último, reclamó no politizar el atentado e instó a pensar en "las familias de las víctimas, en los vecinos de las Ramblas. Nos debemos a estas personas, sin dejar de hacer preguntas, pero con mesura y prudencia".

