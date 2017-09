El PSOE lanza su modelo territorial en plena cuenta atrás para el referéndum catalán

El Psoe actual debe aclarar a los votantes en que punto se encuentra. Sin olvidarse de la O de obrero. Está bien que hagan propuestas sobre Cataluña, pero que no se olviden de los parados, de los pensionistas, de los jóvenes que se van del país por falta de trabajo, de los dependientes, etc.



Y que tengan muy presente que Susana no olvida y le pondrá todas las zancadillas posibles a la ejecutiva actual. Susana no perdona.