Ciudadanos presenta su ley para limitar mandatos pese a las críticas del PP

Lo mas IMPORTENTE QUE TENEMOS LOS EXPAÑOLES ENTRE MANOS ES:



Limitar los Mandatos



Sr Albert, para mandar hay que ganar una elecciones y no andar con charlitas en una mesa.



Tenemos el problema del déficit publico, las pensiones, las MAMANDURRIAS QUE SE REPARTEN Y ES TIRAR EL DINERO, la corrupción, esta un poco pasada porque no queda dinero, eso era en el tiempo de la vacas GORDAS.



Haga las reformas IMPORTANTES Y VENDANOSLAS, pero a mi y para la gente con la que hablo, la Limitar Mandatos, que no sale como prioritaria.



Y ya que esta en Andalucia, quite algunas de las mamandurrias que hay allí y ganará.