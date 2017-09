770 420

Pablo Echenique dejará su escaño en Aragón para dedicarse por completo a la organización de Podemos

"No quiero que mi actividad parlamentaria condicione la Asamblea"

El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, renunciará a su escaño en las Cortes de Aragón "en los próximos días" para no condicionar la renovación de la formación morada en la Comunidad, prevista para finales de septiembre.

Echenique ha anunciado esta decisión en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Aragón de este domingo, donde ha explicado que después de ser la segunda persona más votada en la Asamblea Ciudadana estatal de Podemos en Vistalegre 2, sólo por detrás de Pablo Iglesias, opta por dedicarse a tiempo completo a sus responsabilidades como secretario de Organización y Programa de la formación morada.

"Me tomo como un mandato de los inscritos de Podemos el haber recibido más de 80.000 votos en Vistalegre 2. Me apasiona el reto que tengo por delante como secretario de Organización y Programa en esta nueva y compleja fase. Y Podemos en Aragón se queda en muy buenas manos", ha afirmado. Además, ha subrayado que no tiene intención de ocupar ningún cargo institucional.

"Aunque pueda sonar poco imparcial, el nivel que tiene Podemos en Aragón lo tienen en pocas partes de España", ha resaltado Echenique, que ha recordado que la formación obtuvo en esta comunidad los mejores resultados autonómicos de todo el Estado.

El todavía secretario general de Podemos Aragón ha remarcado, respecto al momento elegido para dejar el escaño, que el motivo fundamental es no condicionar desde su cargo público la renovación de Podemos en la Comunidad. "A diferencia de lo que estamos viendo estos días en otras formaciones políticas, yo no quiero que mi actividad parlamentaria condicione la Asamblea Ciudadana que tenemos en marcha y en la que Podemos Aragón renovará su dirección."

"Una vez que decido no presentarme a la reelección como Secretario General para cumplir con nuestro reglamento de incompatibilidades, el siguiente paso lógico es abandonar el escaño. Lo contrario sería robar protagonismo a los nuevos liderazgos que tienen que construirse en Podemos Aragón", ha sostenido Echenique, que ha destacado que se siente "enormemente orgulloso de lo conseguido estos años, y ahora es el momento de dejar paso con generosidad. Los escaños en Podemos no son de las personas, son del proyecto y de la gente".

Siguiente de la lista

Aunque se ha avisado ya a la siguiente persona de la lista para ocupar el escaño -Raúl Gay-, todavía no ha dado a conocer su decisión al respecto. "Es previsible que en el primer pleno de las Cortes de Aragón -de este curso político-, en el debate de la Comunidad, ya pueda tomar posesión ese diputado".

De esta forma, Echenique ha avanzado que durante el debate de la Comunidad del 13 y 14 de septiembre no estará en su escaño.

Sobre la Secretaría de Podemos Aragón, ha apostado porque las candidaturas sean "lo más unitarias posibles" y ha afirmado que la campaña en Aragón va a ser "bonita" por la "buena relación" entre las personas que hay en la organización.

Ha relatado que la primera semana de octubre se conocerá el nombre del nuevo secretario general de Podemos-Aragón y tendrá que proponer una ejecutiva al Consejo Ciudadano. Los candidatos a las elecciones autonómicas no se sabrán hasta 2018.

Cataluña

Preguntado por los medios de comunicación sobre su posición ante el referéndum previsto en Cataluña para el 1 de octubre, Echenique ha explicado que el pueblo catalán tiene "todo el derecho del mundo" de pedir ejercer su soberanía para decidir.

"Aunque nosotros no compartimos la hoja de ruta de Carles Puigdemont, ya que entendemos que para que el derecho a decidir de los catalanes sea efectivo hace falta un referéndum con garantías, algo que el de octubre no tiene, pero como movilización popular nos parece adecuado y legítimo".

Además, ha opinado que esta medida no va a solucionar los problemas que tiene Cataluña y, sobre la ley del referéndum, ha considerado que lo ideal hubiera sido que se hubiera debatido "con más grupos" no sólo con "los independentistas".

Relación con el PSOE y crisis interna

Pablo Echenique ha lamentado que el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, haya sugerido que podría convocar elecciones en la Comunidad autónoma en caso de que pierda el proceso de primarias a la Secretaría General del PSOE-Aragón. Los militantes socialistas votarán el próximo 8 de octubre.

"Al decir esto ya no estamos hablando solamente del proceso interno del PSOE, estamos hablando de Aragón, por lo que creo que Lambán debería aclarar si está en su mente convocar elecciones anticipadas -si pierde la Secretaría del partido-, porque es algo con lo que ha sido ambiguo".

Ha incidido en que no se debe usar un cargo institucional que representa "a todo Aragón" para hacer política interna del partido. "Ojalá se hayan malinterpretado las palabras de Lambán", ha apostillado.

Sobre la crisis en la Comisión de Garantías de Podemos, que tiene su origen en el renovado código disciplinario que incluyó la Ejecutiva de la formación morada en los nuevos estatutos y que abrió un debate en el seno de este órgano, que se encarga de velar por el buen funcionamiento de la organización y el buen comportamiento de sus miembros, Echenique ha incidido en que hay que respetar el funcionamiento de los órganos del partido.

Ha añadido que no se debe influir "en sus decisiones" y que hay que esperar que resuelvan "lo que tengan que resolver". Ha mencionado que la decisión que tome la Comisión de Garantías estatal será acatada por la dirección de Podemos.

PUBLICIDAD