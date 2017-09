El Ayuntamiento de Madrid acoge otro acto a favor del referéndum catalán

Si el Partido Popular protegiera a los parados, creara mejor empleo y apostara por un futuro que no existe para los jovenes, seguramente, la izquierda no tendria sitio en este pais. Pero esa izquierda tiene sitio porque en este pais hay mucha miseria. Yo voto a Podemos con dos dedos en la nariz, porque soy votante de Izquierda Unida. Y voto a Izquierda Unida porque el Partido Popular se ha olvidado de la clase trabajadora y los desempleados. Soy partidario de que Cataluña se quede, pero con un gobierno del PP, entiendo que se quieran ir. Miseria y desempleo es lo que ofrecen a dia de hoy, con Fatima Bañez riendose de los parados y los precarios. Soy mas de Pedro Sanchez que de Pablo Iglesias. Creo que la España plurinacional, la renta minima y una propuesta integradora es lo que necesita este pais, y no el feminismo podemita. Espero que Alberto Garzon rompa con Podemos de una vez.