Puigdemont: "Si acaba votando sólo el 20%, tendremos que hacer una reflexión"

Yo no soy catalán. Soy vasco. Y veo que todos aquellos que pedían el fín de ETA alegando que desde el rechazo a la violencia se podían defender todas las posiciones políticas mentían como perras.



Con este país, heredero del franquismo, intolerante y con una mentalidad atascada en el siglo XX es imposible plantear alternativas de autodeterminación.



Lo siento señores, ya no somos sólo los vascos quienes no queremos pertenecer a este invento llamada España. Por algo será, no creen? Capacidad de autocrítica, empatía 0. Lo siento, es lo que hay. En este país una gran parte de su territorio se siente incómodo en este encaje estatal, no ven la bandera rojigualda como propia y no están dispuestos a compartir (solidaridad interprovincial) con otras personas que no ven como iguales. Ningún país puede prosperar con esta remora. Esto es así y será así en un futuro. Evidentemente los nacionalistas españoles no lo quieren ver. Pero esta es la verdad. La España postfranquista construida en unas bases antidemocráticas, tras el borrón y cuenta nueva de la transición no atrae a los pueblos o naciones con sentimientos independentistas. Es así. En Euskadi y Cataluña el PP es una fuerza residual y es por algo. Olvidaros del adoctrinamiento de las escuelas. Que el nacionalismo no se inventó ayer...



En menos de un mes, la derecha se quitará las caretas y demostrará que como decía Pablo Iglesias el Cielo se gana con lucha.



En otras naciones se plantean otras cosas, como Escocia, Canadá,... pero evidentemente son paises con una historia democrática asentada. España es España, no da para más.



Mi más sincera enhorabuena a los catalanes por ser valientes y atraverse a imaginar un país mejor. Un país donde el trabajo, el esfuerzo, la meritocracia, la democracia real, la solidaridad no sean palabras vacías de significado.



Después iremos nosotros. Sin disparar una bala conseguiran lo que nosotros llevamos intentando casi un siglo.



Y cuando los demás pueblos de España vean que la independendia no ha desencadenado las iras del infierno y que un país de menores dimensiones bien gestionado es más que viable, harán cola para exigir su derecho de autodeterminación, desintegrando este conato de país para siempre.