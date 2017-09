Rajoy avisa a los independentistas: "Nadie va a liquidar la democracia española"

MAS chusma NO

cualquier parecido con la realidad...pura coincidencia



- El cofrade mayor PUAGPOKEMONT.MAS.CAT-ETOS de la cofradía de las fiestas patronales: “Las carreras de BURROS por la independencia infinita”.



- El Dantzari Urqullo ameniza la fiesta con la danza del “Zurullo”, una alegoría a la bovedad del ser independiente.



- La madrina de las fiestas, Carme Forcadell, miembra de la ANC, asociación de catetos, le encantan las carreras de MULAS con la misma finalidad.



- El Sapo bizco de honor de la Cofradía, Junqueras.



- Romerito ROMEVA el de las gafitas fashion y JOANA Ortiga la pija ya tienen el Iphone 9



- Robaperas Pujol y su clan mafioso ponen la intendencia.



- Juez Vidal y sus secuaces los fiscales catalanes…redactamos el pregón de la fiesta y creemos que es “la constitució”.



- Ferrán Adriá, Carme Ruscadella y Joan Roca, agasajan a los cofrades con un reconfortante plato principal “Escudella de España nos roba”.



- La Grossa, la Adeu COLAU y la Rahola….que parece la boticaria del pueblo, expende con collares al cuello y suficiencia provinciana de tener dinero y a disfrutar de las fiestas patronales.



- El vampiro, presidente de Griffolllssss se apunta a la fiesta de disfraces y provee los hemoderivados que inyectados a los participantes les independentiza locamente.



- Òmnium cultural, ANC y Cercle Català de Negocis (CCN= Negocis CatoloRastreris Catetis), patrocinadores.



- TV3, RAC1 …2…y 3, el puntavui, Homs, Colel, Navarro, Rigau, Jordi Turullo, la Pompeu Fabra, Sala i Martí mariposón desde Columbia, PIMEC JUNTs pel NO y CUP ¨3 %; o como se llame todo eso, perdón, no domino el dialecto de inmersión, lobotomizan diariamente a los participantes al festejo.



- Joan el obispo, con gorro cucurucho que le caben 5kg de mortadela y sor Lucía la monja argentina del Barca, proveen de fé a los feligreses.



- Los Mossos de Cuadra protegen a los cofrades y apalean al resto.



- Nos creemos que somos el Ombligo del mundo mundial.



- El capullito de rosas, los libros, también el gintonic, la falda escocesa… nos anexionamos lo que nos parezca.



- Nuestras islas… las Baleares



- Los Advenedizos republicanos independentistas Cia: LA SEXTA,ROURES, TV3. CIU, ERC, CUP, PODEMOS. PEDRO SANCHEZ, malas babas sin gracia que salen del armario nazis independentistas, BUENAFUENTE, WYOMING, JORDI EVOLE, EVA HACHE, CARMA CHAPARRO ,ANGEL LLACER, IBARRETXE, BERTO ROMERO mamporrero, MANEL FUENTES, ZP, PEP GUARDIOLA, LAPORTA, PUAGCORBÉ connery, SARDÁ, Willy TOLEDO, TRUEBA, los de la CEJA, los de la publicación de “El Jueves” , los del diario “Gara” y otros republicanos que no saben ni lo que es eso, tampoco tienen memoria histórica ni han vivido ni tienen experiencia en repúblicas, que filltrados en medios de comunicación nacionales, poder fáctico, nos quieren catalanizar y republicanizar con sandeces de sus localidades, desde el hombre del tiempo al presentador del programa pasando por los deportes. Última hora: Como advenedizos del MES : Cadenas La SECTA y ATRESMIERDA.



-



……..No te dejes engañar quieren veamos normal a esta chusma