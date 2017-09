Preocupación en el estamento judicial catalán por la ley de ruptura independentista

NO TIENEN QUE TENER MIEDO. . . ..



SI SON FIELES A MARTA, MAS Y PUIGDEMONT SERÁN ELEVADOS A LOS ALTARES Y COLMADOS DE DINERO Y REGALOS







SI NO SON FIELES .. . Y TRAICIONAN A CATALUÑA NO DANDO LA RAZÓN (CON RAZÓN O SIN ELLA ) A LOS DUEÑOS DE LA GENERALITAT , , ,, , , , QUE RECUERDEN LAS CHECAS QUE TENÍAMOS LOS DE E.R.C. EN 1934 Y SUCESIVOS . . ..