Maroto: "La CUP dirige la Generalitat en la sombra y recuerda a Bildu"

Imagen: Nacho Martín.

Sigue siendo dentro del PP una especie de heterodoxo con un enorme olfato político para ganarse a los ciudadanos de a pie. Tal vez por eso es y sigue siendo uno de los vicesecretarios del partido, de los pata negra más mediáticos, y se le ve como una estrella ascendente. Javier Maroto (Vitoria, 1972) es un hombre amable y educado que hace honor a su profesión de economista -se licenció en Deusto-, dando a los argumentos una precisión milimétrica, como queriendo evitar los cabos sueltos. Afirma con rotundidad que el Gobierno actuará con contundencia pero con prudencia frente al desafío soberanista, aunque no le harán el caldo gordo al independentismo en su victimismo. Dice que la existencia de Podemos peligra si dejan de agitar los casos de corrupción, aunque falseen la realidad. Acusa al PSOE de dar alas a los independentistas jugando con la plurinacionalidad y advierte de que con el terrorismo yihadista nadie está a salvo. No hay pregunta sin respuesta y sólo muestra cierta incomodidad cuando la periodista le insiste en si apoyaría la limitación de mandatos propuesta por Ciudadanos, que él mismo defendió. "Yo estaré de acuerdo con la posición que el PP fije sobre este asunto", sentencia.

¿Para qué ha servido el pleno extraordinario de la 'Gürtel'? ¿Finalmente Rajoy salió indemne?

Ese pleno fue inspirado por Podemos y tenía un actor principal, Pablo Iglesias, y uno secundario, el PSOE, que salió bastante escaldado. Iglesias ha fundado un partido que se nutre de la desesperanza de la gente y en la medida en que la recuperación económica sea un hecho que hasta ellos mismos ya no pueden refutar, se ven obligados a agitar como un sonajero el tema de la corrupción, aunque tengan que travestir y retorcer la realidad, exagerando e incluso falseando algunas cosas.

Si la economía va bien, ¿la factura electoral que ya ha pagado el PP por la corrupción se irá diluyendo?

La corrupción es un asunto que preocupa mucho a España y que hay que combatir de todas las maneras posibles, pero Podemos lo utiliza como única bandera porque sabe que su existencia peligra si dejan de agitar los casos de corrupción. Por eso los magnifican o los crean con acusaciones que han sido archivadas al minuto. Podemos necesita mantener viva la llama de la corrupción para subsistir.

¿Usted cree, como sostiene Rajoy, que las elecciones han depurado las responsabilidades?

La depuración de los hechos que se hayan podido producir está en los tribunales y no tiene ningún sentido montar otro juicio paralelo en el Congreso o el Senado. Además, el PP está dando una respuesta contundente e inmediata a los casos que puedan aparecer. Se dan inmediatamente de baja militantes que estén bajo sospecha e, incluso, si llega el caso, y como ha hecho Cristina Cifuentes, nos hemos personado contra cargos del partido acusados de corrupción.

¿Y por qué dice que el PSOE fue un actor secundario en el pleno?

Porque Margarita Robles quedó absolutamente en evidencia. Ella había pedido a Rajoy comparecer porque había sido citado como testigo en la Audiencia Nacional y resulta que ella, en su día, fue como testigo en el juicio de Lasa y Zabala y nadie pidió su dimisión. Este pleno ha puesto de manifiesto que en el PSOE hay una estrategia de seguidismo a Podemos y quien ha pagado el pato es Margarita Robles.

También sirvió para que Ciudadanos anunciara que va a pedir la limitación de mandato por ley. ¿Les suena bien esa propuesta?

Todavía, más allá de los anuncios, no hay una propuesta formal de C's sobre la limitación de mandatos. Cuando veamos en qué consiste veremos que posición tomamos.

Usted siempre ha sido partidario de esa limitación. ¿Ya no lo es?

Yo estaré de acuerdo con la posición que el PP fije sobre ese asunto.

¿La unidad contra el terrorismo por el atentado de Barcelona fue sólo un espejismo que duró horas?

Hay una posición general de los partidos sobre que el Islam radical es una amenaza de primera división para las libertades occidentales y es una exigencia ciudadana que no haya fisuras en ese tema. Lo llamativo es esa posición ambigua de Podemos y los nacionalistas, que ahora sí acuden a las reuniones del pacto antiterrorista como observadores, pero no quieren firmarlo. La unidad es fundamental para combatir al terrorismo yihadista. Todos somos carne de cañón para los terroristas y da igual la ideología que tengamos. Su enemigo es Occidente.

¿Qué le pareció la utilización de la manifestación de Barcelona por parte de los independentistas? ¡Menudo espectáculo!

Pese al intento de manipulación de la manifestación, la mayoría de los catalanes y los españoles fuimos a apoyar a las víctimas, a defender nuestras libertades y a manifestarnos contra el terrorismo. Los independentistas y los acólitos de la CUP se equivocaron por completo y lo saben, hasta el punto de que algunos líderes independentistas -como Joan Tardà- al día siguiente dijeron que ellos no habrían pitado porque sintieron vergüenza de que se utilizase el dolor de las víctimas para hacer política. Por muy legítimo que sea reivindicar la independencia, no era ni el sitio ni el lugar.

¿Qué le pareció que por primera vez en la historia de la democracia el Rey estuviera en esa manifestación?

Que el Rey estuviese en la manifestación de Barcelona es uno de los principales gestos que ha hecho don Felipe desde su nombramiento. Le coloca en la posición de hombre de Estado que debe tener. Fue un ejercicio de responsabilidad y de generosidad con el pueblo catalán de primera magnitud.

¿Aquí nadie está a salvo?

Hay una corriente más o menos poderosa dentro del Islam que pregona que todo lo que sea Occidente contamina, y justifican asesinar a todo infiel, cristiano u occidental. Eso no tiene nada que ver ni con la guerra de Irak, ni con la venta de armas, ni con nada. Tras el atentado de Barcelona volvieron a hablar de Al-Ándalus y hasta de la Inquisición, por lo tanto todos somos objetivos. Lo grave es que hay muchas personas en Occidente que no entienden que el Islam radical es incompatible y no se puede integrar con los valores occidentales, porque lo que quieren es atacarlos.

¿Quiénes mienten, los Mossos o la Policía y la Guardia Civil, cuando se acusan mutuamente de ocultación y falta de colaboración?

Hay que romper una lanza a favor de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque gracias a los Mossos, la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Ertzaintza, con la colaboración internacional, España es el país donde más islamistas radicales se están deteniendo.

Tal vez, pero cuando uno oye al consejero del Interior decir que la independencia de Cataluña es necesaria para subsistir, en vez de hablar de la eficacia de los Mossos, hay un problema...

Puigdemont prefiere tener un responsable de Interior que sepa más de independentismo que de seguridad, y entonces Cataluña tiene un problema. El anterior consejero sabía más de seguridad, pero como no decía un sí a la independencia le cesaron. Las palabras del consejero son las típicas de un nacionalista, la provocación para justificar su causa, y no vamos a entrar al trapo.

¿Qué significa que ustedes no van a entrar al trapo?

La posición del presidente Rajoy y del PP es inteligente y útil. No le vamos a hacer el caldo gordo al independentismo porque lo que buscan es victimismo. No pueden hacer el referéndum y lo saben, pero no vamos a caer en sus provocaciones. La posición del Gobierno será de contundencia, pero de prudencia.

Pues ya está aquí la ley de desconexión con la que pretenden crean la república catalana, con una justicia y un ejército propio, etc. ¿No habrá respuesta?

Ni han aprobado esa ley de transitoriedad, ni han convocado el referéndum, ni nada. Aquí lo que tenemos es mucha palabra y pocos hechos. El Estado de Derecho se ha armado de fuerza, y tanto los funcionarios como los políticos que cometan un hecho delictivo contrario a la ley tendrán una consecuencia inmediata en su carrera profesional y en su patrimonio. Por eso algunas personas de máxima confianza de Puigdemont prefieren ser destituidos o apartados de sus funciones antes que estar en un puesto donde tengan que firmar algo contrario a la ley. Ni se ha tramitado la ley de transitoriedad ni la ley de referéndum y estamos a 35 días de su hipotética convocatoria.

Pues poco se puede hacer cuando un presidente autonómico como Puigdemont dice que está dispuesto a ir a la cárcel en nombre de todos...

Esas son palabras, como eran palabras las de Artur Mas en los mítines, y cuando se vio delante del Tribunal utilizó a los funcionarios como escudo. Quieren una república independiente para tener un poder judicial propio que dé carpetazo a los casos que desmontan el España nos roba.

¿Me está diciendo que han diseñado una ley de transitoriedad 'ad hoc' para que Artur Mas, Homs, Pujol u otros se vayan de rositas?

Sí, pero no lo digo yo. Lo han dicho ellos, que quieren que Pujol, Mas, Homs y todos sus amigos se vayan de rositas. Por eso quieren como primera medida amnistiar sus delitos.

¿Y el Estado de Derecho, el Gobierno, cómo van a impedir el referéndum del 1 de octubre? ¿El artículo 155 de la Constitución es de atrezo o de aplicación?

Rajoy ha sido contundente: no va a haber referéndum independentista, y el Gobierno y el Estado de Derecho tienen las herramientas suficientes para impedirlo. Vamos a actuar con proporcionalidad y no conviene desvelar exactamente qué herramientas se van a poner sobre la mesa. Que un político diga que le gustaría vivir en una república independiente de Cataluña y que hará todo lo posible para conseguirlo es libertad de expresión. Decirlo no es un delito, hacerlo sí. Y, de momento, sólo lo han dicho.

Bueno, pues lo que sí han hecho es amenazar con sortear al 'Parlament' y aprobar las leyes de ruptura por decreto. Esto huele que apesta a totalitarismo, ¿no?

A lo que huele ese decreto es evidente. Cuando en un Estado no se respeta la ley, entonces no es un Estado de Derecho, es otra cosa. Lo que proponen es un sinsentido que va en contra de los catalanes. Todos los organismos europeos ya han dicho de todos los modos posibles que una Cataluña independiente significaría un empobrecimiento brutal.

Mientras tanto, el PDeCAT ¿a Dios rogando y con el mazo dando? Porque apoya la desconexión y luego pide hacer política...

Los actuales líderes del PDeCAT se han cargado literalmente el espacio político que ocupaba el nacionalismo moderado en Cataluña, cediendo todo su espacio a los más radicales. Quien dirige en la sombra el Gobierno de la Generalitat es la CUP, y el PDeCAT ha puesto la política en manos de unos radicales que a mí me recuerdan a Bildu en las formas. Son lo mismo que Bildu, pero sin violencia, lo más reaccionario antisistema que existe en Europa.

¿Para ustedes Pedro Sánchez es de fiar en el tema del desafío catalán? Porque Rajoy y él han hablado, ¿no?

Valoramos muy positivamente el gesto de apoyo al Gobierno que se ha producido esta semana, y deseamos que en esta ocasión el gesto, además de verdadero, sea duradero. Creemos que hablar de plurinacionalidad es hacerles el caldo gordo a los nacionalistas, y en eso Sánchez se equivoca porque es algo así como reconocerles que algunas de sus reivindicaciones son legítimas, cuando no lo son. La pluralidad en Cataluña, como en Galicia, el País Vasco o Andalucía debe respetarse, pero la soberanía nacional no es una plurisoberanía, y no se puede confundir a la gente.

¿Qué le pareció esa reunión de Roures como anfitrión con Iglesias y Junqueras, donde al parecer se planteó de nuevo una moción de censura a Rajoy?

Reuniones como esa ha habido, está habiendo y habrá muchas más, otra cosa es que se sepa el contenido. En los últimos 16 meses hemos tenido tres intentonas de moción o de formación de Gobierno de izquierdas con coalición PSOE-Podemos y las tres han salido rana. Si su oferta es seguir repitiendo intentonas fallidas para sustituir al PP en vez de hacer propuestas a la sociedad para que algún día puedan ganar las elecciones, mal les va a ir a los dos, al PSOE y a Podemos.

Oiga, ¿el apoyo del PNV está garantizado y vamos a una legislatura larga o sólo hay acuerdo a golpe de talón?

Nosotros hemos entendido que en la actual coyuntura española los políticos que no sepan pactar y que no entiendan que aquí, o se consensúa o no sale nada, no sirven en política. Así de claro. Tenemos que demostrar con hechos que hay que pactar entre diferentes y que hay que hacer concesiones. Queremos que el PNV forme parte de la solución, que aporte estabilidad y ellos pueden poner legítimamente sobre la mesa sus peticiones. Pienso que vamos a una legislatura larga.

Cuando Fátima Báñez dice que vamos a una salida de la crisis a la española, solida, sana y social, ¿es sólo una frase de autobombo o una realidad?

La salida de la crisis a la española significa que somos el único país de Europa que hemos salido sin un rescate social, por nuestros medios, cuando nadie daba un duro por nosotros. Un estilo propio de hacer las cosas que es muy español y que muchas veces no valoramos, es no reconocer nuestros éxitos. Hablar de una salida de la crisis a la española no significa que el PP se haga autobombo, sino poner en valor que todo esto ha sido gracias al esfuerzo de la sociedad española. Lo hemos pasado mal, pero entre todos hemos conseguido levantarlo.

Tal vez, pero ustedes les acusan de haber creado un nuevo tipo de pobreza, pobres con trabajo, y trabajo de tan baja calidad que la gente no llega a fin de mes...

Nadie pensaba que las cifras del desempleo iban a ser las que son a día de hoy. En la medida en que haya crecimiento económico habrá empleo, y en la medida que haya empleo también el empleo será de mayor calidad, que sin duda es una asignatura pendiente. El Gobierno y la ministra Fátima Báñez han pedido a las organizaciones empresariales que se suban los salarios, y ese es el camino que hay que seguir.

