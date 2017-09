JxSí dice que la semana que viene es "ideal" para aprobar la ley del referéndum

1



La gente que comenta en este panfleto es una muestra de la más arcaica y rancia derecha española. Pero no son capaces de ver que están generando independentistas en cataluña, euskadi, Navarra,... a miles por culpa de las cloacas del estado. No se aburren de intentar manipular y entorpecer un proceso democrático como una consulta por medio de mentiras y engaños. Ya pasó con Trías en el anterior referendum (elecciones) y ahora vuelven a a hacerlo.



Estaban los cuerpos calentitos en las Ramblas y ya había panfleto voceros del régimen continuista proclamando la falta de profesionalidad de los Mossos. Por Dios, si ya vimos la profesionalidad de los cuerpos del estado en el 11M. También vimos la catadura moral de los fachillas culpando a ETA. Cuál fué el resultado de su intento de manipulación. Una respuesta reaccionaria del pueblo que puso en el gobierno al PSOE.



Ahora se repite la historia. El PP muy acostumbrado a obtener reditos políticos del terrorismos se abandera como salvador de la patria catalana y trata de monopolizar el encabezamiento de la manifestación ciudadana en contra de la barbarie. Acaso alguién inteligente se cree que esa imagen no era buscada? Que pintaban en primera plana Rajoy, La cospedal, el rey y una gruesa representación del PP? Señores, que es lo que no entienden de que deberían haber cedido la transcendencia de la marcha al pueblo.



Yo no quiero ver a gente que se da golpecitos en el pecho mientras pactan con dictaduras como la Saudí, se inclinan continuamente ante Israel, apoyan bombardeos y todo tipo de revoluciones en oriente medio. ¿Ya han encontrado las armas de destrucción masiva?



Yo entiendo, que para los medios de desinformación masiva es muy fácil utilizar las técnicas de manipulación archiconocidas de Goebbels con el pueblo español, pero ciertos pueblos, con un nivel cultural mucho mayor, con un espíritu crítico desarrollado, como pueden ser el catalán o el vasco, no tardan más de un segundo en atar cabos y ver claramente los fines perseguidos por esta manipulación mediática.



Podéis poner todos los negativos que queráis. No me influye en absolutamente nada. Yo me compadezco de todos aquellos que incapaces de reconocer estas verdades prefieren descargar su rabia vomitando proclamas fascistas, llenas de odio y sin muestra alguna de pensamiento autónomo.



Y por cierto... NO SOY CATALAN.